La China Suárez fue vinculada con Marcos Ginocchio hace poco tiempo cuando se confirmó que habría terminado su romance con Lauty Gram. Ahora, la actriz y el cantante fueron vistos en Brasil, aunque de parte de ellos no hubo ninguna confirmación, un gesto de la actriz y el cantante hace pensar a los fanáticos que están juntos nuevamente.

La China Suárez viajó a Brasil con Lauty Gram

El gesto de la China Suárez y Lauty Gram que confirmaría su reconciliación

En su momento, Juan Etchegoyen explicó: "Me cuentan que momentáneamente están separados, no saben si es definitivo, es todo muy reciente, han tenido una fuerte discusión en los últimos días. Y esta frase es terrible, me dicen que la China Suárez se hartó de la inmadurez de Lauty Gram". Aunque nunca hubo una confirmación de que estaban en una relación, la realidad es que dejaban entrever que estaban comenzando una.

Ahora, la China Suárez y Lauty Gram viajaron juntos a Brasil. Gossipeame se dio cuenta de un gesto que tuvieron la actriz y el cantante en las redes sociales. "Parece que el viaje a Brasil los reconcilió, se han vuelto a seguir Le China y Lautygramcito", escribió Pochi en sus historias con capturas de los Instagram de los protagonistas.

