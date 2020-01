La foto de Gianinna Maradona que muestra el increíble parecido a Claudia Villafañe

Gianinna Maradona (30) compartió una postal en su cuenta oficial de Instagram en la que se la puede ver cuando era tan solo una niña. Así es, la madre de Benjamín Agüero (5) hizo pública una imagen inédita de su infancia y de inmediato sus followers opinaron acerca de los parecidos con Claudia Villafañe (59) y Diego Maradona (59).

"Subí esta foto y me escribieron que soy igual a @claudiavillafañeok. Yo lo dije siempre pero mi viejo se rehusa a creerlo", escribió la morocha en sus redes sociales y abrió votación al respecto: "Me parezco a mi madre? Re - Ni a palos".

Quien también hizo referencia a las hijas del histórico jugador fue nada más y nada menos que Esmeralda Mitre (37) tras una visita del Diez al presidente de la Nación. "Dalma y Gianinna tienen papelones, no carreras... No siento que tenga que pedirles disculpas por lo que dije porque es lo que pienso. Si les dolió lo que expresé en Twitter yo la verdad que lo siento mucho pero escribí lo que siento. De ninguna manera pienso que me debería disculpar", expresó en diálogo con Intrusos.