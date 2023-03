Gianinna Maradona compartió un comunicado para Luis Ventura: "Nos vemos en la Justicia"

Gianinna Maradona se cansó de escuchar a Luis Ventura hablar sobre ella y su familia y decidió tomar cartas en el asunto. La mamá de Benjamín Agüero hizo una publicación en la que se dirigió directamente al periodista.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Gianinna Maradona expresó: "Luis Ventura, me dirijo a usted por medio de mis redes sociales con el fin de que pueda tomar el coraje de recibir las cartas documento que se le mandan por ejercer violencia contra mi familia".

Gianinna Maradona.

"Por jactarse de tener verdades que no tienen sustento como prueba de todos sus dichos. A mi nadie me puso un contador ni mucho menos, ojalá tenga cómo demostrarlo. Sus etiquetas de cómo soy como madre, mujer o hermana no me definen", agregó la empresaria evidentemente harta.

Como si eso fuera poco, Gianinna fue por más: "Yo en cambio, tengo sus videos de cuando asegura barbaridades escudánsose en su historial como periodista, con papeles en mano que tanto usted como yo, sabemos quién se los facilitó".

La publicación de Gianinna Maradona.

Gianinna Maradona llevará a Luis Ventura a la Justicia

"Paso a contarle que brindar información privada de cuentas bancarias que no existen realmente (y tengo cómo demostrarselo) es un delito. A mi también me mostraron esos papeles y mirando detenidamente uno, me di cuenta de que ni siquiera era el mail de mi abogado, ridículo, ¿no?", sentenció la hija de Claudia Villafañe.

"Nos vemos en la Justicia cuando la misma lo disponga. Le mando un abrazo fuerte", cerró Gianinna sin más nada que decir. Por lo pronto, Luis Ventura no le respondió, aunque probablemente lo haga desde su programa "Invasores de la TV".