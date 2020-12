Jorge Rial reveló detalles del llamado de Gianinna Maradona a Matías Morla

Se sabe que Dalma y Gianinna Maradona, junto a Claudia Villafañe, hace un tiempo largo que están enfrentados a Matías Morla, por diferentes razones. Pero la relación se tornó más tensa después de la muerte de Diego Maradona.

“Aparentemente, ya se habría iniciado por algún lado la sucesión. Me consta que hubo un contacto vía mensaje de audio. No sé si hablaron. Pero intercambiaron mensajes de audio Gianinna y Morla”, reveló Jorge Rial.

“Creo que Gianinna le reclamó algo y Morla le dijo: ‘todo lo que necesites, en la Justicia no hay ningún problema. Hoy no puedo tener acceso, pero cuando la Justicia lo pida le voy a dar todo y vos vas a tener lo que necesites”, agregó el conductor de Intrusos.

“Esto lo confirmo porque tengo las pruebas. No lo voy a poner al aire porque es un diálogo, pero me llegó del lugar que menos creen. Hubo un pedido de algo que no sé, por ahí pidió papeles. No importa qué fue lo que pidió, pero ya hubo un contacto. Obviamente que Morla va a tener que responder ante la Justicia”, cerró Rial.

El abogado Matías Morla irá a juicio oral por tratar de ladronas a Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna MaradonaE

Juan Manuel Dragani, abogado de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona confirmó a CARAS que Matías Morla irá a Juicio oral por la causa que éste le iniciara en representación de Villafañe y sus dos hijas.

"Esta semana logramos que casación confirmara el rechazo de la incompetencia que habia planteado Morla en el juicio que le estoy haciendo en representación de Villafañe y sus dos hijas", afirmó Dragani a CARAS y agregó: "Ahora irá directamente a juicio oral ya que casación le rechazó el recurso extraordinario que él había planteado".

A mediados de 2018 Matías Morla brindó una nota en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a los programas LAM e Intrusos, en donde se refirió en relación a Claudia, Dalma y Gianinna como 3 ladronas.

En el caso de Claudia, dijo que le había robado dinero a su ex marido, Diego Armando Maradona y acusó también a sus 2 hijas de haberle robado al futbolista. Por este motivo, Dragani le inició 3 querellas criminales por calumnias e injurias las que quedaron radicadas en el tribunal oral criminal número 18. Las 3 denuncias fueron interpuestas y ratificadas, Morla no se presentó a la audiencia y sólo asistió su abogado defensor, el Dr Guillermo Smith.

El tribunal oral 18 impulsó las actuaciones e hizo lugar a todas las pruebas presentadas por Dragani que eran los tapes y alguna declaración testimonial. Morla planteó la incompetencia diciendo que, como las notas se habían realizado en el Aeropuerto de Ezeiza, no correspondía que se tramitara en un tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero eso no prosperó a pesar de haber apelado a todas las instancias y, según Dragani, perdió en todas.

Ahora, como quedó firme a competencia, el próximo paso es que den la fecha para el juicio oral.

El abogado defensor dijo: "Morla quedará condenado, muy probablemente tenga una sanción e incluso la suspensión de la matrícula en el Colegio Público de Abogados"

Por último Dragani afirmó: "Las 3 querellas criminales quedaron radicadas en un sólo tribunal aunque son 3 distintas, una por cada una de mis defendidas".