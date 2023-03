Gianinna Maradona fue invitada al programa radial Un Día Perfecto, conducido por Cayetano junto a Tamara Pettinato, Martín Reich, Cayetina, Vicky Garabal y Dalma Maradona. Durante el ciclo que se emite de 13 a 16 por Radio Metro, la hija del futbolista explicó el inconveniente que tuvo ese mismo día por la mañana.

“¿Cómo te vas a equivocar de pastilla, nena?”, lanzó Cayetano sin vueltas. Gianinna no tuvo otra opción que responder y relatar lo sucedido: “Fue así: la perra tiene que tomar la medicación todos los días, no es que la tengo en el cajón, la tengo a mano y sino le pongo un cartel en la heladera que dice que la perra tiene que tomar la pastilla, sino me olvido. El otro día estuve internada toda la mañana porque andaba con mucho dolor de panza y la doctora me dio una pastilla para solucionar este problemita de colon”, comenzó.

Gianinna y Dalma Maradona.

“Tenía las pastillas muy juntitas, el blíster estaba ahí y las tomé. Cuando me di cuenta, me asusté. Deduje que era un remedio para los huesos, entonces no fui a la guardia corriendo. No es que me estaba tomando una pastilla para las pulgas”, continuó la actual pareja de Daniel Osvaldo, mientras Cayetano y el resto de los panelistas escuchaban atentamente.

Gianinna Maradona explicó cómo siguió luego de notar la equivocación que había cometido: “Lo primero que hice fue poner en el grupo de WhatsApp que tenemos con mi hermana y mi mamá para contarles lo que me había pasado. Todavía no tengo síntomas porque eso fue hoy, todavía no pasé ninguna noche con esto. Veremos qué pasa hoy”.

Gianinna Maradona.

Finalmente, la hija de Diego y Claudia reveló qué le aconsejó su mamá: “Directamente me dijo que llame a Juli, que es nuestra doctora así me ayudaba”, concluyendo con su historia y alegrándose de que, por suerte, “no pasó nada malo”.

H.O