Benjamín Agüero, hijo del Kun Agüero y Gianinna Maradona, celebró sus 14 años al compás de la canción Muchachos

Benjamín Agüero Maradona cumplió 14 años y los celebró rodeado de su familia y amigos. Al compás de la canción Muchachos de La Mosca, la cual no podía faltar, el Kun Agüero y Gianinna Maradona dejaron las diferencias de lado para festejar la vida de su único hijo en común.

Benjamín Agüero acompañó a su padre durante todo el torneo del Mundial Qatar 2022 y, en la final contra Francia, estuvo en el palco de Lionel Messi acompañado de la familia del 10. Con la llegada de 14 años, Benjamín quiso reiterar el festejo de los campeones del mundo y bailó al ritmo del hit mundialista que hasta el día de hoy sigue sonando en muchos eventos. "Felices 14 años hijo, te amo", le escribió el mejor amigo de Lionel Messi en pocas palabras.

Benjamín y El Kun Agüero en el festejo

La fiesta se realizó en una casa de Nordelta y varios amigos del Kun Agüero estuvieron presentes. Incluso el mismísimo Sergio Agüero disfrutó y saltó como un nene pequeño durante la canción de Muchachos. En uno de los videos en donde Benjamín fue etiquetado se puede observar una multitud de jóvenes y adultos haciendo un pogo mientras cantaban a todo pulmón.

"No te lo puedo explicar, porque no vas a entender...", fueron las palabras que le dedicó Gianinna Maradona a su hijo, junto a una foto del cumpleañero soplando las velitas. A su vez, Dalma Maradona, la tía de Benja Agüero le escribió un tierno texto donde refleja todo el amor que siente por su sobrino.

El saludo de Gianinna Maradona a Benjamín Agüero

"Lloro de la emoción que me da la persona que sos! Yo siempre voy a estar ahí para vos, porque hace 14 años mi corazón es tuyo y lo único que quiero es que seas feliz! No me importa que seas más alto que yo, FINJO DEMENCIA y sos mi bebito con 2 dientes diciéndome titi", expresó Dalma.

El saludo de Muna Pauls a Benjamín Agüero por su cumpleaños

Muna Pauls, que hace sólo unos días le escribió unas dulces palabras a su mamá, Agustina Cherri , por su cumpleaños, volvió a recurrir a las redes sociales para dejar otro saludo. Esta vez fue para el hijo del Kun Agüero y Gianinna Maradona, Benjamín Agüero.

El saludo de Muna Pauls a Benjamín Agüero

"¡Feliz cumple amigo! Te amo", escribió Muna Pauls en una Historia de Instagram y lo arrobó a Benjamín Agüero. Es de público conocimiento que Agustina Cherri es muy amiga de Dalma y Gianinna Maradona, por eso era de esperarse que sus hijos también tuvieran una buena relación.