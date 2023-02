Gimena Accardi: a un año de su accidente, mostró imágenes inéditas de su recuperación

Gimena Accardi, hace un año, vivía uno de los peores momentos de su vida. Un accidente hizo que tuviera que pasar por el quirófano y dedicarle meses a la rehabilitación.

Por primera vez, la actriz compartió imágenes de ese proceso y contó cómo lo vivió.

"Hace un año me caía de un deck sin baranda y se me fracturaba el hombro en varias partes. Después de cinco horas de cirugía, placa de titanio y ocho clavos y después de cinco meses de rehabilitación kinesiológica puedo decir que recuperé mi brazo al 100%", comenzó escribiendo Gimena Accardi. Y continuó: "Recuperé todo tipo de elongación y fuerza y ya no siento dolor (sólo un poco cuando hay humedad)".

Por último la actriz señaló: "Fue muy doloroso y traumático, y me emocionaba mucho haberlo recuperado. ¡Brindo por eso! Te amo bracito robot".

Así contó Gimena Accardi la noticia del accidente

La esposa de Nico Vázquez estaba actuando en la obra de teatro Una semana nada más. Después de confirmada la suspensión de la obra, Gimena Accardi compartió un sentido mensaje en su Insta Stories.

"Hola a todos, me apena mucho estar escribiendo esto, pero no quiero que se preocupen, así que personalmente les explico", comenzó.

"Salí a pasear a mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir) y cuando subía la escalera se enganchó la correa y caí, sufriendo una fractura", dijo la actriz.

"Ya consultamos con cuatro traumatólogos y todos coincidieron en ir a una cirugía. Así que eso nos lleva a suspender las funciones y priorizar la salud, como siempre. Gracias por sus mensajes", añadió Gimena Accardi.