Gimena Accardi participó de una entrevista por Halloween en un programa especial de Grego Rosello, donde la actriz relató distintos momentos sobrenaturales que vivió luego de que su mamá falleciera. Según su relato, en diversas oportunidades recibió mensajes para decirle a su papá o advertencias de situaciones que les iban a pasar.

Gimena Accardi

Gimena Accardi detalló sobre la experiencia paranormal que vivió con su mamá

Siendo todavía una adolescente, casi a los 18 años, la actriz tuvo que afrontar la muerte de su mamá, tras una grave enfermedad. Tiempo después de este suceso empezó a dar sus primeros pasos en la televisión Argentina. En una reciente entrevista dio detalles de cómo fue atravesar esta difícil circunstancia siendo chica.

Gimena Accardi y Grego Rosello

En la nota que le realizó Grego Rosello, Gimena Accardi se animó a contar las experiencias paranormales que vivió tiempo después de que su madre falleciera. “Mi mamá se enfermó muy rápidamente, un cáncer fulminante, se murió a los cinco meses. Una persona muy joven, muy divina, muy espectacular y fue muy fuerte porque fue un shock”, relató la actriz.

Mamá de Gimena Accardi

Después de este difícil momento, la estrella de ‘En otras palabras’, aseguró que se mantuvo conectada a su mamá de otra manera totalmente distinta por mucho tiempo, “hablaba con ella y me decía cosas que iban a pasar”, expresó impresionando a Grego Rosello. Además, expresó lo complicado que fue afrontar esta pérdida mientras empezaba a encaminarse en los medios.

Gimena Accardi

“En la vida no tenemos certezas de nada. La única certeza que tenemos es que vamos a morir y así y todo, nadie nos habla de la muerte y de ‘amigarse’ con esa idea, creo que es el trabajo que hice al enfrentarme de tan chica con una muerte tan cercana, con mi mamá. Yo era su hija única, su hija deseada, la luz de sus ojos”, contó Gimena Accardi.

Mamá de Gimena Accardi

A pesar de esta perdida la actriz le explicó la conexión que mantuvo con su mamá, “Cuando murió mi mamá estuve muy conectada con ella postmortem y eso fue muy fuerte. No me había pasado nunca”, continuó. “Desde el primer día la soñé, me habló en sueños, eso es como lo más normal, lo más lógico y lo que le suele pasar a muchas personas”, bromeó

Poco tiempo después ella inició una relación con un chico que dentro de su familia había muchos médiums, lo que los hacía tener cierta cercanía con los espíritus. “Él me lo explicó, me lo contó, en una segunda o tercera cita y después de unos meses, nos pusimos de novios y mi mamá se presentó en su casa, a hablarle a su hermano. Su hermano me dijo ‘che, está tu mamá, que te quiere decir cosas’”, siguió Gimena Accardi.

Gimena Accardi y Nico Vazquez

Desde allí la actriz cuenta que se abrió una conexión más fuerte con su mamá. “Yo conectaba con ella y hablaba con ella y me decía cosas que iban a pasar, como ‘guarda con esto’, ‘cuidado con esto’, ‘decile a papá tal cosa’, y ahí dije ‘ah okey, recontra están acá. Hay que hablarles y hay que recordarlos”, concluyó la exprotagonista de Casi Ángeles.

De esta forma, Gimena Accardi dio por finalizada esta parte de la entrevista para el canal de Grego Rosello, donde abrió su corazón y relató cómo esta conexión postmortem con su mamá logró ayudarla a superar el duelo y a sentirse acompañada en un montón de circunstancias.

VDV