Gisela Dulko compartió un misterioso mensaje y generó sorpresa: "Te perdono"

Gisela Dulko generó sorpresa en sus seguidores por un enigmático mensaje. A pesar de su perfil bajo, la ex tenista subió en su cuenta de Instagram una placa que despertó incertidumbre.

"Hablaste mal de mí para hacerme quedar mal, pero te perdono y te deseo mucho amor porque sé que te hace falta", dice el mensaje que provocó curiosidad.

Gisela Dulko compartió misteriosos mensajes y generó sorpresa:

Lejos de cualquier escándalo mediático, Gisela Dulko se vio involucrada en una verdadera polémica cuando trascendió que su ex marido, Fernando Gago, le había sido infiel con una de las mujeres de su círculo más cercano y mamá del colegio de sus hijos. A pesar de todo lo que se habló durante ese momento, la ex tenista mantuvo el silencio y no tuvo ningún tipo de comentario sobre este escándalo nacional.

Después de varios meses de su separación, Gisela Dulko se animó a hablar de su presente familiar y amoroso en una entrevista para Para Ti. “Estoy muy bien, lo más importante son mis hijos y ellos están muy bien, y en cuanto a lo mío, personal, estoy bien, con proyectos por delante, pisando una cancha de tenis nuevamente, lo que me tiene muy entusiasmada”, contó hace varios meses atrás.

La aclaración de Gisela Dulko

Semanas atrás, Gisela Dulko se vio envuelta de manera indirecta en otra polémica cuando Mica Vázquez reveló que descubrió que Fernando Gago la engañaba con ella, en el mismo momento en el que planeaban construirse una casa.

En medio del revuelo por estos dichos, la ex deportista debió aclarar los tantos y aseguró no haber sido la tercera en discordia en ese entonces.

"Aclaración: yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi exmarido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo", expresó la deportista con la intención de dar su versión de los hechos ante semejante acusación.

Como si eso fuera poco, agregó: "Ya hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado".