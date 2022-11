Gonzalo Cabral, el nuevo novio de Morena Rial, rompió el silencio: "Hace poquito que estamos"

En los últimos días, salió a la luz que Morena Rial empezó un romance con Gonzalo Cabral, un futbolista cordobés que era amigo de Facundo Ambrosini, el padre de Francesco, el hijo de la influencer quien actualmente vive en la provincia de Córdoba.

Desde este medio nos comunicamos con Gonzalo para conocer detalles de la relación con Morena Rial. Al ser consultado sobre cuánto hace que están juntos, el deportista respondió: "Hace poquito que estamos". Lo que deja en evidencia que es un romance incipiente.

Para poder saber más de la relación, le consultamos al mediocampista de 24 años desde cuándo conoce a la hija de Jorge Rial. "Hace unos años cuando vino a Córdoba", detalló Cabral sin ánimos de ocultar el inicio del vínculo.

Gonzalo Cabral.

Con respecto a los rumores que indican que Ambrosini y Cabral se pelearon cuando inició su relación con la influencer, el deportista se sinceró y aclaró cómo fue que dejó de hablarse con Facundo. "No hubo una pelea, nos distanciamos después de que yo le mandara un mensaje aclarando mi situación con More", aseguró Gonzalo.

"Te respondió?", le preguntamos al nuevo novio de More Rial quien contestó: "Si pero nada raro , ninguna pelea ni nada por el estilo cómo se dice". Así fue como puso punto final a los rumores sobre la supuesta pelea con Facundo Ambrosini.

Morena y Gonzalo.

El futbolista de Jorge Newbery de Ucacha se manifestó con cautela al momento de hablar de su actual pareja y del vínculo que tenía con el papá de Francesco, sin embargo la sinceridad al momento de responder fue evidente. Aunque el noviazgo sea reciente, algunos detalles en las redes dejaron al descubierto la cercanía entre ambos, como fotos que subieron ambos en diferentes oportunidades luciendo la misma gorra.

Antes de terminar, Gonzalo describió a Morena con mucho amor: "Es muy buena persona y compañera". Así demostró el cariño que siente por su actual pareja. Por su parte, la influencer todavía no se manifestó al respecto de este nuevo amor que le robó el corazón.

Morena y Gonzalo.

Morena Rial confirmó su nuevo romance de una forma inesperada

A través de su cuenta oficial de Instagram, Morena Rial publicó un boomerang junto a Gonzalo Cabral, el futbolista con el que estaría saliendo. Las imágenes fueron compartidas en primera instancia por el deportista y la hija de Jorge Rial las replicó en sus redes.

En las imágenes se puede ver a Gonzalo besando en la mejilla a Morena y ambos acompañaron la publicación con un corazón rojo y la canción "Inolvidable" de Beéle y Ovy On The Drums que habla de una historia de amor que no es secreta para nadie.