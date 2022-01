Gonzalo Heredia se bajó de ATAV: "Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente"

El esperado regreso de "Argentina: tierra de amor y venganza" (ATAV) tiene a todos los actores y espectadores muy emocionados ante el regreso de la historia más vista de 2019. Mientras se va formando el elenco y la historia, Gonzalo Heredia dio un paso al costado y no repetirá su rol de Aldo Moretti.

“Con ATAV, si tuviera que hacer el mismo personaje tendría como 60 años. Ya no llego, no le puedo mentir a la gente que soy el hijo del personaje que hice”, dijo el actor a “Implacables”.

“Hay cosas que no puede hacer. No me da el físico. Se me cae la cara, no podría mentirle a la gente", agregó sobre la posibilidad de interpretar al hijo de Moretti y La Polaca (China Suárez) en la nueva historia que estará ambientada en los ´80.

Si bien Gonzalo Heredia ya se bajó de ATAV, reveló que aun no tuvo una propuesta concreta para hacerlo.

"No me ofrecieron nada. Yo encantado, la pasé super bien. Pol-ka es mi casa pero todavía no hablaron conmigo", concluyó.

Sin La China Suárez y Benjamín Vicuña: Cómo será la segunda temporada de "ATAV"

“Argentina, Tierra de Amor y Venganza”, logró ganarse el corazón de los televidentes que convirtieron a la novela en un éxito rotundo en el 2019. Es por eso, que hace poco se conoció que la producción estaba en tratativas para grabar la segunda temporada de la ficción.

En la primera temporada, pudimos ver actores de renombre, sin embargo, ya se confirmó cuáles son las figuras que no formarán parte de la segunda parte de “ATAV”, lo que implica darle un giro rotundo a la historia o reemplazar a los artistas que los interpretaban.

Los actores que se bajaron de la segunda temporada de “ATAV” son: la China Suárez, Benjamín Vicuña, Gonzalo Heredia, Delfina Chávez, Mercedes Funes y Albert Baró, según informó La Pavada de Diario Crónica que se encargó de dar a conocer la noticia.

Por lo pronto no se conoce quiénes serán los actores que interpretarán a los personajes que lejos de ser secundarios, eran protagonistas de “ATAV”, hay que esperar a ver cómo resuelve la producción esas ausencias y cuál es la reacción del público ante los cambios.