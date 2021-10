Gonzalo Valenzuela está en pareja con la diputada chilena Maite Orsini

Luego de más de dos años de relación, Gonzalo Valenzuela se separó de María García Omegna. Al parecer la pandemia afectó la convivencia entre el actor chileno y su ex pareja, con quién tiene una hija en común, Anka. Mientras se prepara para su regreso a la televisión argentina de la mano de Celeste Cid, los rumores de romance comenzaron a circular y en las últimas horas Valenzuela fue capturado en un evento con la diputada chilena Maite Orsini.

La periodista Cecilia Gutiérrez, en su cuenta de Instagram compartió una publicación donde se lo ve al chileno y Maite abrazados.

"Como Gonzalo está allá, y volvió a trabajar allá, volvió a ser foco de la televisión argentina. A mí me contaron esto. Yo le pedí a la persona, porque me dijo ‘estuve en el restaurante con ellos’, qué se yo. Y les dije ‘envíenme una foto’, pero nunca me la mandaron. Por eso no quise publicar nada. Después la diputada desmiente, qué sé yo. Dije ‘voy a esperar las pruebas’. Pero nunca me llegaron las pruebas", expresó la periodista en un medio chileno.

Gutiérrez sostuvo que su fuente aseguró haber estado con ellos en un exclusivo evento en un restaurante de Maitencillo. “Gonzalo Valenzuela la habría presentado como su polola al dueño del lugar” expresó.

El próximo proyecto de Gonzalo Valenzuela en Argentina:

Junto a Celeste Cid protagonizará La boda de tus sueños, la serie sobre la wedding planner Bárbara Diez, ex mujer de Horacio Rodríguez Larreta.



La misma es una producción de Star, plataforma que pertenece a Disney, según indicó la periodista Laura Ubfal.

Fuentes cercanas al proyecto contaron que Bárbara Diez está muy metida en el trabajo y junto al productor Emiliano Szulewicz se encuentra definiendo al elenco final y las locaciones para realizar el rodaje inspirado en su vida.

Lo que es un total misterio es si en el proyecto se hará alusión a quien fue su marido durante casi 20 años. Y si bien están especulando sobre cuándo comenzaran los rodajes, tampoco hay fecha de estreno oficial.

