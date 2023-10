Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se conocieron en la casa de Gran Hermano 2022, sin embargo, la joven estaba en pareja y ambos formaron un lindo vínculo de amistad. Ahora, mientras los dos disfrutan de su soltería, sus seguidores buscan cada detalle para confirmar que finalmente "Marculi" es real.

Hace unas horas, fue Pochi de Gossipeame quien decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram un detalle que nuevamente confirmaría un romance entre ambos exparticipantes del reality.

Imagen reciente de Marcos Ginocchio.

La influencer compartió dos fotos que subió "Lomaspopucom" en las cuales se ven tanto a Julieta como a Marcos utilizando el mismo buzo. Pero eso no fue todo, ya que Pochi sorprendió a todos al confirmar la relación.

La historia que subió Pochi.

"Me cuentan que estarían juntos, pero que él sería el que no querría blanquear", escribió Pochi sobre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio y agregó dándole esperanza a los seguidores de ambos: "Igual que no les sorprenda si pasa en breve!".

¿Qué dijo Yanina Latorre sobre los rumores de romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio?

Luego de que varios medios hablaran sobre las versiones que circulaban sobre una posible relación entre ambos exparticipantes de Gran Hermano 2022, la noticia le llegó a la reconocida panelista de LAM.

Yanina Latorre compartió en su cuenta oficial de Instagram una nota en la que hablaban del posible romance entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio y escribió sin dar demasiados detalles: "No".

J.C.C