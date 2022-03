Instagram

Graciela Alfano le volvió a dar una oportunidad al amor. Este nuevo año la actriz decidió retomar su activa presencia en la Tele y de paso reencontrarse con los caminos del amor. Hasta el momento lo tenía muy en secreto, pero en su más reciente entrevista con Carmen Barbieri y Pampito en Mañanísima, la actriz blanqueó su noviazgo.

¿Cómo se llama y a qué se dedica el nuevo amor de Graciela Alfano? La actriz confesó que lo conoció en un supermercado y luego hicieron contacto por Instagram. Según dejó ver la nueva panelista de Socios del Espectáculo, fue casi un flechazo a primera vista.

Graciela Alfano blanqueó su nuevo romance.

En su relato, la actriz confesó que el hombre le pidió su Instagram en el supermercado. “Le dije, sí, seguime”. Más adelante, estuvo muy ansiosa viendo Instagram para ver si el hombre le había escrito. Pampito le preguntó por el nombre del misterioso sujeto, pero Graciela no lo quiso dar y para nombrarlo en la conversación, Pampito lo rotuló como “Juan”.

"Empezamos a dar vueltas, un poco con los perros y la verdad que me fue entrando. Él lo sabe, porque se lo dije: me gusta que seas normal, que tengas un laburo de persona normal, que no tengas idea de quién soy”.

Graciela aclaró que estuvo casado, pero ahora está viudo. “Habla muy bien de la exmujer, lo cual me encantó. Tiene hijos y están todos con su vida, viviendo en otro lado” y aclaró “Lo encontré de casualidad”.

“Es arquitecto, pero no hablamos de eso, porque viste que los arquitectos solo pueden construir cuatro pisos y los ingenieros podemos muchos”, dijo entre risas, Graciela. Como detalles físicos, expresó que es flaco y con muy buena cola. “Ahora me está preocupando, que no me pasaba nunca, y es que cuando viene o voy a la casa, nos queremos quedar un poco más. A veces soy un poco adolescente y me gusta”, afirmó Graciela. Según la actriz, llevan más de un año juntos.

Graciela Alfano debutó como panelista en Socios del Espectáculo

La actriz Graciela Alfano hace parte del equipo de panelistas que desde el pasado martes 8 de marzo, acompañan a Adrián Pallares y a Rodrigo Lussich en su nuevo programa de El Trece, Socios del Espectáculo.

“Feliz de integrar este equipo formidable de profesionales. Divertidos, humanos y excelentes personas. Los Socios. Gracias, Gracias, Gracias. Los quiero fuerte”, expresó la actriz tras su llegada al programa.