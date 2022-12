Gran Hermano 2022: Cata habló sobre la enfermedad que padece su hija

María Laura, más conocida como Cata, es la última participante eliminada de Gran Hermano 2022 y desde el domingo, estuvo recorriendo varios programas de la televisión. En una de esas visitas, estuvo en LAM , con Yanina Latorre en reemplazo de Ángel de Brito, y se animó a hablar de todo. Pero el momento más emotivo fue cuando Cata habló sobre su hija de 9 años y la patología que afronta. "Tiene atrofia muscular" confesó la ex hermanita .

Luego, detalló más específico de que se trata la enfermedad. "Tiene atrofia oligoarticular. Es como una artritis que le agarra cuando son chicos y tiene que estar en un tratamiento" agregó María Laura y aseguró que tuvo que mudarse de Catamarca a Paraná para poder realizar el tratamiento médico. Y afirmó que. En caso de dejar el tratamiento, esta patología se puede despertar aún más a determinadas edades y por eso no puede volver a la provincia catamarqueña.

Cata de Gran Hermano habló de la enfermedad que padece su hija de 9 años.

Yanina Latorre le consultó si ella ingresó a la casa de Gran Hermano para solventar el tratamiento de su hija con el premio, a lo que María Laura dijo que no es el único motivo y contó lo que la motivó ingresar al reality: "es para poder pagar mi casa. Porque yo estoy pagando mi casa de Catamarca y son las casas que entregan el Gobierno, que vos la vas pagando por mes y que si no vivís ahí, te lo quitan" y agregó "¿pero cómo hago? o vivo allá y no puedo atender a mi hija por cuestiones médicas o vivo en Paraná". A esto último, aclaró que vive en Paraná porque allí realiza el tratamiento para su hija Isabella y que pronto perderá su casa en Catamarca.

Cata también habló de se sexualidad

En LAM también, Cata habló del momento en que tuvo que afrontar su sexualidad. "A mi novia la conocí mientras yo estaba con alguien. Nos conocimos y tuvimos mucha química y me gustaba mucho, se fue dando así" contó y agregó más detalles de como comenzó su relación con su actual pareja: "Ella me hablaba, yo no era de fijarme en chicas que andan con hombres, se fue dando y terminamos enganchándonos. Soy su primera pareja mujer. Me imagino que a ella le costó, pero ella salió más rápido que yo del clóset"