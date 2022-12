Las peleas dentro de la casa más famosa del mundo viene siendo cosa de todos los días, una costumbre desde que Julieta y Romina se enteraron de la espontánea que le hizo Coti a la modelo y a Daniela. Esos votos hicieron que las dos caigan en placa y termine abandonando la casa Daniela.

Esta semana no hay nominaciones porque es el repechaje, los chicos debieron votar para que uno pueda volver a entrar. En la tarde, Coti cometió algo que estaba prohibido, leyó un mensaje de una pelota que llego del exterior. En el confesionario, Gran Hermano la sancionó y no pudo votar por la persona que quería que vuelva, de hecho, ni siquiera dejaron que nombre a quien iba a votar.

Igualmente, la correntina aprovechó a mandarle un mensaje a la gente y también a sus compañeras, con las que hoy en día no se habla. "Hace unos días me vienen tratando de mala persona, de mala mina, por como juego. Me parece que eso está fuera de lugar", dijo Coti.

"Las personas que entraron a la casa sabían que venían a jugar y no diferencian entre una persona y un jugador. Eso está mal. Y son personas que tienen más de 60 y 34 años, que me hacen burlas y me dicen 'garca, traidora", explicó, apuntando a Alfa y a Romina.

Terminó por decir: "Y Julieta también, porque me dijo 'mala amiga'. Hubiera ido a hacer un casting para Los Backyardigans si pensaba que acá venía a hacer una amistad... Yo no considero que haya traicionado a nadie. En esta casa, mi juego nunca estuvo con ellas. En esta casa, hace dos meses, le di mi palabra de juego a una sola persona y la sigo manteniendo", concluyó.