Gran Hermano 2022: Coti cortó en seco a Agustín que opinó sobre el cuerpo de Tini Stoessel

La casa de Gran Hermano 2022 está que arde y las polémicas surgen con mayor frecuencia cada vez. En esta oportunidad fue Coti quien no pudo tolerar escuchar que Agustín criticaba el cuerpo de Tini Stoessel y decidió ponerle un límite por lo que se estaba comunicando.

"Le falta olla", expresó Agustín sobre la delgadez de Tini Stoessel. "No hay que opinar sobre los cuerpos de otras personas porque vos no sabés cómo le puede afectar escuchar algo así", sentenció Coti evidentemente indignada por el comentario de su compañero.

Tini Stoessel.

"Es flaquita, a mí no me gustan las chicas muy flaquitas", se excusó Agustín. "No estamos hablando mal", agregó Romina con la intención de aclararle a Coti que sólo se trataba de una opinión. Pero con mucha responsabilidad, la participante correntina retrucó: "Él dijo 'le falta olla'". "Porque es muy flaca, por ahí le gustan las minas más carnosas", insistió Romina.

Manteniendo su posición, Coti añadió: "Siento que si yo soy flaca y él viene y me dice 'te falta olla', me voy a sentir re mal. Aparte estamos en la tele". "Es una pavada", minimizó Romina. Pero la correntina insitió: "No Romi, no está bueno opinar sobre el cuerpo de las otras personas, porque capaz ella tiene un problema y nosotros no lo sabemos".

Coti confirmó que ya tuvo relaciones sexuales con "Conejo"

Es de público conocimiento que Coti y Alexis, más conocido como "Conejo", establecieron un vínculo sentimental dentro de la casa más famosa del país. En su presentación para entrar al reality, el participante cordobés aseguró que su apodo se debe a que no podía pasar más de 3 días sin tener relaciones sexuales, por lo que el contador de días estaba puesto sobre él.

Sin embargo, Coti le contó a Julieta que la espera para "Conejo" terminó y que pudieron concretar el encuentro sexual de una forma muy particular. "Él es lo más. Con las cámaras y todo, igual lo logró. Me descontracturó", afirmó la participante correntina.