Gran Hermano 2022: Coti reveló detalles sobre como es tener relaciones dentro de la casa

Las relaciones en Gran Hermano siempre existieron y en esta edición no fue la excepción, entre parejas casuales y otras que parecen confirmar un noviazgo a futuro, Coti contó como se siente tener relaciones sexuales mientras te están grabando.

En conversación con Ángel De Brito en LAM, el conductor le consulta: "¿Cómo es tener sexo dentro de la casa?”. “Te olvidas que hay cámaras”, dijo la correntina rápidamente sobre las intimidades que tenía con el Conejo.

"En un momento ya no te das cuenta de que hay cámaras... La primera vez si te da un poquito más de vergüenza, por ahí más por tu familia. Pero después es como una vida normal ahí adentro. Si todo mucho más aumentado, pero una vida normal en cuanto a ver las cámaras y eso...", explicó la ex hermanita.

"Porque un tema fue si se cuidaban, si no se cuidaban", indagó el conductor. "Si, eso fue una falta de respeto, un momento de calentura... Ya saliendo de eso dije 'no'. Y le pedí disculpas a Alfa, le pedimos disculpas con Alexis. Cuando sos pendejo tenés que chocarte la cabeza contra la pared un montón de veces aunque, obviamente, no es lo mejor", justificó la correntina.

También explicó que nunca estuvo embarazada o que estuvo con dudas porque se cuidaban. "Hubiera sido horrible si quedaba embarazada adentro de la casa, pero gracias a Dios no sucedió", dijo sobre esto.