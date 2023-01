Gran Hermano 2022: La mamá de Maxi habló sobre Daniela y la destrozó

Estela, la mamá de Maxi, fue invitada a El Show de Ulises Jaitt y dejó algunas declaraciones muy polémicas sobre Daniela, también habló sobre la relación amorosa de su hijo con Juliana.

Ulises Jaitt le preguntó: "¿Daniela es la culpable de la salida de Thiago?". A lo que Estela contestó casi automáticamente: "Totalmente". "Daniela es una trepadora, caiga quién caiga ella quiere llegar a la final. No le importa nada, si tiene que pisar una cabeza la va a pisar. No tiene límites", concluyó la madre del cordobés.

En la Gala de Nominación, Santiago Del Moro había adelantado que Daniela fue la que hizo la espontánea y dijo: "Maxi y Ariel, acuérdense de estos nombres porque va a estar picante".

Luego Estela habló sobre la relación de Juliana y Maxi en la casa. "No me gustaba cuando jugaban juntos porque los perjudicaba a los dos. Se me hacía que ninguno de ninguno estaba jugando bien, es normal en una parejita que aparentemente fue un amor a primera vista", dijo sobre la relación de su hijo con la santafesina.

"A él lo favoreció y a ella le está yendo muy bien afuera. Estoy contenta con eso. Aparte lo apoya muchísimo", dijo sobre la salida de Juliana. Sobre las peleas que mantiene el cordobés con Alfa, principalmente, explicó Estela: "Maxi es muy frontal. Él tiene que tratar de saber llevarlo, están conviviendo. La convivencia es eso, hay choques, es cuestión de saber llevarlo. Creo que lo entendió".

EF.