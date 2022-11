Gran Hermano 2022: Thiago y Daniela se comieron la boca en vivo

Luego de muchos idas y vueltas entre Thiago y Daniela, finalmente los televidentes pudieron ver un beso apasionado de los participantes de Gran Hermano 2022. Los "hermanitos" se animaron a besarse en vivo para cumplir la promesa que le hicieron previamente a Santiago del Moro.

Thiago se consagró ganador de la prueba semanal para ser el líder del grupo durante 7 días y a modo de premio, Daniela le regaló un beso fogoso. Santiago Del Moro pretendía hacer una cuenta regresiva del 10 al 0, pero cuando llegó al 2, la incipiente pareja comenzó a besarse.

Cabe recordar que el histeriqueo de parte de Daniela a Thiago comenzó en las primeras semanas de aislamiento y fue ella misma quien le confesó a sus compaleras que no sabía qué quería, motivo por el cual el ahora líder semanal tomó distancia de ella en más de una oportunidad, aunque siempre era Daniela quien volvía a buscar el acercamiento.

Hubo jornadas de nominación en las que los amigos que Thiago hizo dentro del reality, votaron para sacar a Daniela ya que consideraban que jugaba con los sentimientos del más pequeño de la casa. Aunque finalmente la participante salía aireosa de las nominaciones.

Thiago y Daniela dieron su consentimiento para intimar

En las últimas horas, salió a la luz un video en el que Thiago y Daniela dan su consentimiento para intimar antes de acostarse juntos, sin embargo, esta técnica empezó a ser utilizada por los jugadores para poder dormir tranquilos en pareja sin que Gran Hermano los despierte para pedirles que den el consentimiento.

Los televidentes de Gran Hermano 2022 comentaron en las redes que no es la primera vez que esta pareja da el consentimiento antes de acostarse juntos pero que después de eso no pasan a mayores, por lo que no se sorprendieron al ver el video que compartió la producción del programa.