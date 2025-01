En Gran Hermano (Telefe) se desató la pasión entre dos participantes, luego de la eliminación de Jenifer Lauría, Giuliano “Nano” Vaschetto se animó y se acercó de una forma más íntima a Chiara Mancuso. Juntos se escondieron en un incómodo y extraño lugar para besarse tranquilos sin ser vistos por el resto de sus compañeros y que las cámaras no captasen el momento.

En un primer momento, Nano se estuvo cerca de Jenifer, con quien se mostraba bastante unido pasionalmente, pero tras la eliminación de la expareja de Ricardo Centurión. El santafesino no perdió el tiempo y decidió que era momento de dar vuelta la página y desató la pasión con Chiara, con quien se escondió en un inédito lugar para dar rienda suelta a un fuerte beso.

Ambos se metieron dentro de un cajón que se encuentra debajo de una de las camas para así poder chapar furiosamente. Todo transcurría con tranquilidad hasta que otra de las participantes de Gran Hermano les descubrió al levantar el colchón, viéndolos así en plena acción.

Al darse cuenta, la participante intentó volver a bajar la tapa del camastro, pero ante la sorpresa Nano y Chiara se empezaron a levantar para así salir de este incómodo lugar. Mientras la joven se alejó del lugar, él se puso a reacomodar la ropa que se encontraban en el baúl y habían sido movidas para que pudiesen entrar para poder besarse tranquilos.

Tras ser eliminada de Gran Hermano, Jenifer Lauría fue consultada por la cercanía de Nano con dos compañeras a horas de su salida.

La tercera eliminada de esta edición de Gran Hermano fue Jenifer Lauría quien horas después de su salida del reality, habló del vínculo que mantuvo con Nano dentro de la casa más famosa del país y relató cómo se sintió al verlo muy cercano con Chiara y Martina a pesar de que no había pasado ni dos días de su partida.

Durante el programa A la Barbarossa (Telefe), Romina Uhrig le consultó por la relación que ella mantenía con el santafesino. “No sé si fue real. Ambos encontramos contención ahí adentro. Un abrazo es un montón. El poder confiar en alguien, también. Es lo que encontramos las dos partes. Hoy yo estoy soltera”. Pero la exdiputada se animó a más, “A vos ¿Qué te causa que apenas te fuiste ya estaba con Chiara y Martina? Se le tiró a Martina. No pasaron ni 24 horas”.

“Eso ayer lo vi y no es nada grave. No hizo más que sonarla la espalda. No me molesta. No soy una enferma de celos y tampoco era mi novio”, cerró Jenifer Lauría sobre la gran cercanía que tuvo Nano a sus tras compañeras, pero todavía no expresó nada sobre el apasionado beso que tuvo con Chiara mientras se escondían en un incómodo lugar.

