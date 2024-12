Gran Hermano 2025 (Telefe) volvió a la pantalla, una vez más, en la tercer temporada consecutiva, pero a pesar del paso de las distintas ediciones los participantes siguen con sus comentarios fuera de lugar frente a las cámaras. Pero lo por es que están hablando y juzgando la vida personal de otra persona que también se encuentra en la casa.

Santiago del Moro

Dos jugadores pueden ser expulsados por los comentarios hacia una compañera

A poco menos de una semana, desde la vuelta de la casa más famosa del país a la televisión, los participantes siguen analizándose entre ellos. Pero esto también se desataron algunas polémicas. Ahora, se desarolla una que protagonizan Giuliano Vaschetto, Luca Gifurelli, Carlos Tocco y Brian Alberto al hablar sobre Luciana Martínez, participante transgénero, con algunos dichos que generaron molestias en fuera de la casa. Estos jugadores mostraron los prejuicios que tienen hacia su compañera, logrando así críticas masivas del público con pedidos de expulsión o mínimamente una sanción.

Luciano Vaschetto

El primero que habló fue Giuliano, que le consultó sin problema a Brian: “De la chica Luciana, ¿Qué onda? ¿Qué opinas de esa piba? ¿Qué es para vos?”. El joven respondió de forma relajada y cauta: “Yo no sé. Prefiero no opinar. La verdad ni idea”. Pero inmediatamente fue cortado por Carlos, que expresó de forma directa: “Es trans”.

Carlos Tocco

“Me lo dijeron y me empezó a cuadrar por todos lados. Lo que ven es que no se desnuda, no va a la pileta, se le nota en la cara, las facciones del cuerpo. ¿Cómo va a ser tan específica?”, prosiguió Giuliano con el tema. Quien le continuó la conversación fue Carlos, que aseguró que nadie le habría dicho nada, pero aseguró que al verla "te das cuenta”. Esta charla prosiguió, con constantes comentarios polémicos de los participantes y quedó grabada por las cámaras.

El video de la conversación rápidamente se volvió viral en las redes sociales y muchos usuarios expresaron su disconformidad y enojo ante estos agravios, no solo por los comentarios mal intencionados que muestran el poco respeto y sensibilidad de estos. Además, distintos usuarios expresaron que esto no tendría que pasar en televisión. “Luciana no tiene por qué enfrentarse a esto en televisión”; agregaron otros.

Luciana Martínez

La realidad es que, hasta el momento, ni Gran Hermano, ni Santiago del Moro han expresado que pasará con Giuliano o Carlos, pero los seguidores del programa pidieron que haya graves sanciones para los participantes por las faltas de respeto cometidas a Luciana. En el programa de esta noche se espera que el conductor o la producción se expresen al respecto.

VDV