Gran Hermano 2025: quién es Emma, la hija que tuvo Ricardo Centurión con la jugadora Jenifer Lauría

Jenifer Lauría y Ricardo Centurión, por un corto período tuvieron una relación juntos, luego de que el futbolista afrontara la pérdida de su novia Melody Pasini, el año anterior, y de su abuela. Tras meses de noviazgo, en 2021 nació Emma, la primera y única hija que tuvieron juntos.

Quién es Emma, la hija que tuvo Ricardo Centurión con la jugadora Jenifer Lauría

En una publicación de Instagram, la participante de Gran Hermano mostró una serie de fotos de su hija dándole la bienvenida al nuevo año de la pequeña, en esta se puede ver a la pequeña con un look súper tierno, con una remera blanca con una imagen de un dibujito animado y un tutú de color rosa junto con un pantalón del mismo tono, para completar el atuendo tenía el pelo suelto y una vincha con un moño.

Cuando nació Emma, Ricardo Centurión mostró su emoción por ser padre en sus redes sociales, con una cálida imagen del momento del parto: “Llegaste a nuestras vidas hija mía, te amamos y te vamos a cuidar siempre Emma Centurión”. Entusiasmado con su nuevo rol, el futbolista también posteo en sus historias: “Te amo, Emma. Sos el amor más puro y sincero de nuestra vida”.

Poco tiempo después del nacimiento de la niña, Jenifer Lauría y Ricardo Centurión se separaron sin dar muchas explicaciones a la prensa. En las últimas horas, la participante de Gran Hermano explicó el verdadero motivo que llevó al fin de esta relación: “Me separé porque me cansé de que me meta los cuernos, me hizo sufrir un montón, estaba súper enamorada de él, enamorada de verdad, no estaba con él por la fama, siempre mantuve el perfil bajo, nunca me interesó”.

“Nos pusimos de novios, quedé embarazada, vivíamos juntos y ahí arrancamos los problemas”, continuó. “Era una persona normal, todo color de rosa, pero al tercer mes de embarazo mi vida se convirtió un infierno, viví un infierno de verdad”, expresó angustiada Jenifer Lauría, integrante de esta nueva edición de Gran Hermano.

A pesar de que ninguno salió a explicar por qué se habían separado cuando todo sucedió, la joven decidió que era un buen momento para explicar todo en sus primeras horas en el programa, dándose así a conocer un poco más, no solo con sus compañeros sino con los televidentes que se encontraban viendo el programa.

Las declaraciones que realizó, junto a su reciente ingreso a Gran Hermano, trajeron grandes críticas hacia su persona. Desde su cuenta de Instagram, Pilar Telechea, recompiló una serie de capturas donde se podía ver el poco apoyo que le estaba llegando a Jenifer. “Ya saben a quién tienen que votar para que se vaya”, se podía leer en una de estas capturas, texto que escribió la hermana del futbolista.

Con el programa de Gran Hermano (Telefe) que empezó hace pocos días, Jenifer Lauría ya es tendencia en varias redes sociales, con miles de usuarios que la critican y hablan de su vida privada. Los seguidores del reality llegaron a especular, que su vínculo con figuras mediáticas, como su finalizada de Ricardo Centurión, podría ser tema central que la favorezca de forma directa.