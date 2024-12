Los participantes de la edición 2024-2025 de Gran Hermano aún se siguen presentando frente a las cámaras, a pesar de que este miércoles ya debe nominar. La realidad es que es la temporada con más jugadores hasta el momento en la Argentina. Entre los 24 que entraron el lunes, está el ganador de los $70.000.000, más lo que se invierta a través de Mercado Pago. Luca Figurelli es un chico de Berazategui de 18 años, quién se convirtió en el más joven de esta edición.

¿Quién es Luca Figurelli, el futbolista de 18 años que fue acusado en redes de transfóbico?

Luego de tres personalidades fuertes, apareció en las presentaciones un joven de 18 años, que enamoró a los espectadores con sus ojos dulces. Luca Figurelli dio un paso adelante y se presentó como un chico carismático y extrovertido. “Me encanta el streaming, me encantan las cámaras”, reveló. Sin embargo, admitió que no pudo continuar con esa pasión, ya que no conseguía las visitas necesarias. Por eso, lo dio todo para ser jugador profesional.

De esta manera, jugó de lateral izquierdo en Nápoli Argentino, y disputó el vigente Torneo Federal Regional Amateur 2024/25. Luca contó al pasar sus experiencias en las inferiores de Racing y Lanús, pero dejó en claro momentos claves que hizo que su equipo actual creciera. Su objetivo es claro: quiere volverse famoso. Durante su presentación, admitió: “No tengo estrategia. Que pase lo que pase”. Además, aseguró que le gustaban las mujeres, y se consideraba "chamuyero".

Su objetivo por ahora se esta cumpliendo. Es el participante que más creció en redes sociales, debido a su belleza y ternura. Luca comenzó el reality con 9.800 seguidores, y hoy en día cuenta con 200.000. Sin embargo, con la fama de Gran Hermano, vienen los famosos "carpetazos". Los usuarios lo destrozaron cuando comenzaron a acusarlo de transfóbico, y todo comenzó con la llegada de Luciana Martínez. La joven llegó a la casa, luego de enternecer a todos con su historia de vida, pero muchos internautas notaron que Luca la había "mirado raro", junto a otros participantes hombres.

Por el momento, Luca Figurelli ni ningún otro participantes tuvieron alguna actitud discriminadora contra Luciana Martínez, y los seguidores del futbolista siguieron creciendo a pasos agigantados. Si bien promete ser un personaje interesante en esta edición, también se muestra de un perfil más tranquilo, siendo el más joven de la casa. A pesar de eso, ya comenzó a hacerse compañeros y, este miércoles, nominará por primera vez.

