El reality más esperado de la televisión argentina, Gran Hermano 2025, arrancó con todo, y como siempre, el debut no solo estuvo cargado de emociones, sino también de moda. Los 24 participantes hicieron su entrada triunfal en la casa más famosa del país, dejando boquiabiertos a los espectadores con sus estilismos. Pero no son los únicos que forman parte del formato, sino que varias celebridades asistieron con increíbles atuendos.

Los mejores y peores looks en el inicio de Gran Hermano 2025

El inicio de Gran Hermano 2025 demostró que los participantes no solo quieren destacarse por sus personalidades, sino también por sus elecciones de vestuario. Desde el glamour clásico hasta los riesgos que no siempre pagan, cada look cuenta una historia. Sin dudas, las celebridades sorprendieron con todos los atuendos en el inicio del gran reality de Telefe.

anita esposito

SOL PÉREZ, LAURA UBFAL, GASTÓN TREZEGUET

Eliana Guercio

El debut de Gran Hermano dejó en claro que los participantes y las celebridades que debaten sobre lo que pasa en la casa llegan con la intención de destacar no solo por sus estrategias en el juego, sino también a través de sus elecciones de vestuario. Desde outfits monocromáticos y elegantes hasta combinaciones más arriesgadas, cada look cuenta algo sobre quienes lo llevan, mostrando que la moda es también un medio de expresión dentro del reality.