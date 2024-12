Durante el fin de semana los 24 nuevos miembros se sometieron al aislamiento de Gran Hermano y continuaron su estadía en la casa que los tendrá varios meses lejos de sus familias, amigos y su entorno cotidiano. Es un desafió importante teniendo en cuenta la exposición pública que pasan a tener cada uno de ellos y debido a que tendrán que convivir con personas que no conocen y que, quizás, no podrán tolerar todos los días pero tendrán que hacerlo con mucha inteligencia si se quieren quedar en la vivienda. En este marco, Santiago del Moro presentó a Candela Campos.

Quién es Candela Campos

Con la conducción de Santiago del Moro por tercera vez consecutiva y una nueva transmisión a manos de Telefe, Gran Hermano recibió a todos los nuevos participantes y uno de los turnos fue para Candela Campos que es una joven de 24 años y que viene desde La Matanza provincia de Buenos Aires, que posee una gran sonrisa y que promete aportar parte de su carisma a la casa más importante de la República Argentina.

Entre una de las cuestiones a destacar de la persona, hay que destacar que es personal trainer y tiene debilidad por el "chisme". "Me gusta el chisme, me gusta escucharlo. Mi estrategia es observar, sonreír y jugar", soltó en su presentación, que la tuvo en el orden número 7. Allí, ella también reconoció que "no importa la edad, estuve con un señor", algo que refleja su personalidad y mente abierta que es muy propio de los nacidos en este siglo XXI.

Candela Campos.

Siguiendo con la cuestión del amor o de relacionarse con las personas, Candela Campos resaltó que no tiene intenciones de que alguien le llame la atención, pero siempre hay una persona que le gusta y que tiene su interés, además de remarcar que le gusta coquetear un poco y que seguramente durante el certamen alguien pueda seducirla.

No solamente es personal trainer, sino que también entre sus habilidades hay que destacar que es patinadora. De esta manera, queda claro que la actividad física o los deportes son lo suyo y le gusta mantener bien su imagen y cuidar su cuerpo. La séptima en ingresar a la casa de Gran Hermano tiene un gran carisma y buscará aportárselo durante el tiempo que le toque estar dentro ya que dependerá del momento en el que sea eliminada o puede resistir hasta el final y ser la gran ganadora de esta nueva edición.

BL