Gran Hermano 2025: quién es Brian Ezequiel Alberto, el jugador que es vendedor ambulante

Gran Hermano es uno de los certámenes más importantes a lo largo del mundo debido al increíble premio de 65 mil dólares que aporta al ganador, que se conocerá en los próximos meses del 2025 cuando culmine la edición actual, y una vidriera muy importante debido a que muchos que fueron parte significó un antes y después y actualmente son personas reconocidas en el ambiente de los medios o del espectáculo debido a la exposición que asumen desde su ingreso a la vivienda. En esta oportunidad, fue el turno de Brian Ezequiel Alberto.

Quién es Brian Ezequiel Alberto

Uno de los nuevos integrantes de Gran Hermano, en su edición 2025, Brian Ezequiel Alberto tuvo su presentación pertinente y pudo conmover al demostrar su humildad, carisma y revelar que es vendedor ambulante. Entre algunas de las cuestiones que logró llamar la atención fue su sentido del humor al bromear que es una persona que no posee apellido debido a que los nombres completos podrían ser el primero de cualquier persona.

Su actividad laboral la desarrolla por la estación de trenes de la línea San Martín. Supo vender desde profilácticos a golosinas para ganarse el sueldo de todos los días. "Vendo todo lo que es el rubro de golosinas. También he vendido preservativos con la promo de 3 tiros, 100 pesos", expresó a la hora de presentarse luego del anuncio de Santiago del Moro.

Brian Ezequiel Alberto tiene 27 años y es de San Miguel, ciudad de la provincia de Buenos Aires. "Salgo a pelearla todos los días y es lo que me heredó mi papá, me encanta", soltó y luego agregó: “No tengo vergüenza, soy jodón, cargoso y muy plaga". Sabe la dificultad de contar con lo hecho en una jornada, más que bajo su cargo tiene a tres hijos a los que debe alimentar y brindarles una educación, como así también atender otras necesidades.

Para concluir, Brian Ezequiel Alberto mencionó que su performance en la casa de Gran Hermano será algo innovador y que contará con dos fanáticas muy fuertes, que son su compañera de vida y su mamá. De esta manera, el vendedor ambulante es uno de los 24 miembros de la casa más relevante de la República Argentina que tiene nuevas instalaciones, promete mucho y que convocará a todos los televidentes a seguir cada día y también que puedan unirse o fanatizar por alguno de los que ya habitan la propiedad que puede ser seguida por Telefe y las 24 horas a través de DirecTV GO (DGO).