Martina Pereyra, la nueva jugadora de Gran Hermano 2025, se robó todas las miradas desde que apareció en la nueva edición de la famosa casa. Según lo que demuestra en su Instagram, la contadora es muy seguidora de la moda y tiene distintos outfits en tendencia.

En una de sus publicaciones, la participante se muestra con una bikini que se mantiene en tendencia en República Dominicana.

Martina Pereyra

La bikini en tendencia de Martina Pereyra de Gran Hermano

La modelo y contadora, Martina Pereyra, fue la novena participante en ingresar a la casa de Gran Hermano 2025 y sorprendió por su parecido con Juli Poggio. Principalmente por su parecido físico, además de su gusto por la moda.

En una publicación de Instagram, la modelo lució una bikini que se robó todas las miradas. Martina eligió una bikini roja, con un corpiño de aro, para lucir en las playas de Bayahíbe, República Dominicana. Junto con unos lentes de sol en punta con espejo en degradé.

Se puede ver a la jugadora disfrutando de las playas del Caribe con uno de los colores tendencia del verano, y también del próximo invierno, ya que los colores vibrantes, al igual que el animal print, continuarán en su auge.

Quién es Martina Pereyra, la nueva jugadora de GH

Martina Pereyra tiene 24 años y reside en La Plata. Se destacó por ser modelo y contadora, y por su parecido con Juli Poggio. La joven se recibió en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, pero su carrera está orientada al modelaje y compartir sus trabajos respecto a la moda en sus redes sociales.

En su presentación para el ingreso a la famosa casa, Martina destacó que “estuve de novia como diez años, pero ahora estoy solterisima”, y agregó que sabe como manipular a los hombres, por lo que su juego, en primera instancia, se orientaría para ese lado.

“No soy ninguna tonta”, expresó y se mostró segura de sí misma y capaz de enfrentar a cualquier jugador que intente enfrentarla. “Cuando me enojo, me enojo de verdad. No soy de ponerme a llorar, solamente grito mucho”, contó, algo que podría ser un motivo de conflicto con sus compañeros.

Mientras la gente ve cómo se desarrolla el personaje de Martina y la compara con Juli Poggio, la ex Gran Hermano señaló que “la gente tiene muy grabado lo que fue nuestro Gran Hermano y siempre quieren hacer una comparación”, evitando la mala onda con la nueva participante del reality.

El parecido de Martina Pereyra y Juli Poggio

Martina Pereyra se robó la mirada de la audiencia por su aspecto y su personalidad, pero se verá si se convierte en una de las favoritas del público, al igual que Juli Poggio, o termina por ser eliminada rápidamente.

MVB