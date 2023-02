El participante más polémico de la casa más famosa del mundo, desde que abandonó el certamen visitó muchos programas para hablar sobre el juego. Alfa fue a LAM y dejó picantes declaraciones para su compañera, Romina.

Walter y Romina era el duo que mejor se llevaba en la casa, los televidentes lo tenían como un matrimonio por las discusiones que tenían y por como se defendían a toda costa. Esto se terminó por un desafortunado comentario del participante sobre las hijas de la exdiputada.

Gran Hermano: Alfa acusó gravemente a Romina

Ángel De Brito le preguntó sin rodeos: "¿Romina es lo que vemos o un personaje?”. “No sospecho porque no la conozco. No la juzgué, o lo que juzgué y no me gusta es lo que ella está utilizando dentro de la casa. Y por eso se lo dije antes de irme: Acá gana uno solo y son 1 contra 6. ¿A quién? A Julieta y a Daniela, que las tenía como la mamá y las nenas y las está manipulando”, contestó Alfa.

Walter es una de las personas que le gusta explayarse en las respuestas, entonces siguió argumentando: “A mí me quedan charlas pendientes. Yo le puedo pedir… Una cosa es la amistad y otra el compañerismo. No le dije que usaba a las hijas para dar lástima con intención de lastimarla. Lo dije por él afuera. Se sentía mal y Santiago del Moro le preguntó si se sentía culpable”.

“Quizás me equivoqué y se lo dije pensando en él afuera y le dije que si una mamá deja tres hijos para ir a trabajar y ven a ella en una casa que tiene todo, piscina, parque y no está presa, donde solo tenía que abrir la puerta… si estás tan destrozada van a decir, anda con tus hijas”, arremetió contra Romina.

