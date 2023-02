Desde hace varios días Camila y Marcos se acercaron en Gran Hermano, provocando los celos de Alfa al notar esta repentina aproximación que hace rato la joven de 21 años anhelaba, al hacer notar lo que siente por el salteño. Sin embargo, aún no está muy claro el vínculo entre la rubia y jugador más veterano de la casa más famosa.

Cabe recordar que, no hace mucho Alfa tuvo varias discusiones con Marcos y cada vez que puede a sus espaldas lo critica, al no poder averiguar más acerca de su personalidad o sobre su estrategia en Gran Hermano 2022.

Durante una charla con sus compañeras, Alfa reveló sin filtros, características del jugador: "Es raro el Primo, yo cuando ayer dijo que a los 23 años había tenido una sola novia. Yo a los 23 años me había casado, me había divorciado, tenía una hija. Ya había salido con un montón de mujeres".

Rápidamente, Julieta lo interrumpió y expresó: "Al Primo se le nota que es re niño". Y Camila añadió: "Para mí que eso del jiu-jitsu, que hace él, te cambia la cabeza".

Alfa y Marcos de Gran Hermano 2022

Con todas las mujeres en su contra y defendiendo al salteño, no hizo más que su enojo se eleve y siga con su análisis: "El Primo tiene la mentalidad de un tipo de cincuenta años. Ninguna duda. Quizás me equivoco, no digo que yo tenga la razón. Es lo que yo veo en él. Nunca se muestra cómo es, nunca usa su voz".

"¿Y qué tiene que ver eso para vos, por ejemplo?", lo cuestionó Daniela. "No tiene nada de malo, el verdadero Marcos está escondido detrás del seudónimo del Primo. Por eso es el Primo y no es Marcos. No cuento historias de mi vida, Romina cuenta historias de su vida, qué historia contó él".

Y continuó ‘’Pestañela’’: "Es su personalidad. Acá todos tenemos personalidades diferentes porque sino, no estaríamos acá. Es reservado".

"Para mí es como que él se va abriendo muy de a poco’’, retrucó Camila. Sin ganas de querer perder la razón, Alfa disparó: "Yo no tengo ningún amigo que a los 23 años haya tenido una sola novia". Finalmente, el dúo de Dani y Julieta le respondieron: "La verdad es que eso no tiene nada que ver".

DM