La historia de Camila y Marcos siguen teniendo capítulos, pero se está demorando mucho en escribirse. La joven aseguró que le gusta el salteño, pero él le dejó en claro muchas veces que no quiere saber nada y que la ve como una amiga.

"¿Les cuento algo, chicas? Me parece lindo Marcos. Se lo tenía que decir a alguien porque ¿viste cuando lo tenés retenido? Me gustan sus alpargatas, me gusta cómo se viste, pero no se lo digan. Yo soy superlenta. Bueno, díganme cómo le tiro onda, voy a intentar a partir de mañana. No sé cómo activar", le dijo Camila a las chicas hace un par de días.

La cantante de cumbia le quiso explotar un grano en la espalda a Marcos, pero él le repetía varias veces "No, no, Cami, muchas gracias". Pero Camila sigue insistiendo y le propuso que comieran juntos. "Voy a merendar con vos", le dijo Camila a Marcos y él le preguntó: "¿Qué vas a merendar?". A lo que la chica expresó: "Lo mismo que vos".

En ese momento llegó Alfa y empezó con los reclamos. "¿Cinco huevos te vas a comer?". "No, 3 y 3", le dijo Camila. "No va a alcanzar, nos vamos a quedar sin comida, hermano. En serio", se expresó molesto Walter. "Hay un montón de huevos", interrumpió Marcos.

Gran Hermano: Camila quiso tener una "cita" con Marcos, pero Alfa interrumpió

Pese a los intentos de Alfa de arruinar su merienda, ellos se sentaron a comer mientras que Walter repetía: "Vas a tener un dolor de hígado. Dos huevos fritos a la mañana, 3 a la tarde, otro a la noche... Te hace m... el hígado".

Camila corrió a contarle a las chicas lo que había pasado: "Hoy merendamos, fue diferente a lo que pensaba. Él hizo los huevos y estuvimos juntos a la par. Ya estamos cada vez más solos. Yo solo dejo que avance y si no, afuera lo voy a buscar".

EF.