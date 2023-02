Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga son la pareja más polémica de esta edición de Gran Hermano. Desde el primer día tuvieron una gran conexión y el juego los unió. La correntina confesó en A la Barbarossa que se tatuó en honor al ex participante.

Coti y el Conejo están festejando sus 3 meses de noviazgo y lo celebraron con mucha pasión de por medio. En medio de la charla sensual que estaban teniendo en el programa, Pía Shaw acorraló a la correntina y le consultó si alguno de sus tatuajes estaba relacionado con Alexis, ya que Coti apareció con 3 tatuajes nuevos. "Tenés 23 tatuajes, y viniste con 3 tatuajes nuevos. Me extraña que o haya uno en homenaje al Cone", expresó Pía.

El tatuaje de Coti Romero en honor a Alexis

"Sí, hay. Y dice 'no te voy a soltar la mano', en inglés. Es la primera vez que lo digo, porque nadie lo sabía", replicó Coti Romero dejando a todos boquiabiertos. La frase decidió tatuársela en la parte de atrás de la pierna y puede leerse "I will not let go of your hand". La ex jugadora explicó que, de separarse, jamás se lo borraría ya que tiene un significado muy importante para ella.



Coti y Alexis festejan sus 3 meses de noviazgo

"Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía", expresó. Además, mientras los panelistas le preguntaban cómo fue el festejo de los 3 meses, Coti no respondió específicamente, pero insinuó que tuvieron varios encuentros íntimos.

"Con el Cone hoy cumplimos 3 meses, por eso no dormí nada", comenzó contando la correntina. "¿Mucho sexo?", fue como Pía Shaw la acorraló nuevamente, a lo que Romero reiteró que no durmió nada. "Por eso tenés la almohada pegada en la cara", saltó Robertito Funes, pero Coti se le adelantó y le dijo que "Cuando sos feliz, no importa cómo te ves".

Coti enfrentó los rumores de infidelidad del Conejo

La correntina estuvo rodeada de polémicas, recientemente Yanina Latorre contó que pidió plata para ir a los carnavales de su provincia. En este caso salió a hablar por una foto que se filtró de Alexis, también ex participante del certamen y novio de Coti desde adentro de la casa. Mientras la correntina estaba de visita en su lugar de origen, en las redes sociales empezaron a viralizar una foto del Conejo con una chica muy cerca y los rumores de infidelidad no pararon.

Coti respondió: “Bueno dejen de delirar”. Sin darle tanta importancia y también subió una foto con su novio en sus historias de Instagram.

