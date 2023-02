Nacho de Gran Hermano bailó en Tik Tok y sus seguidores no lo bancaron: "Ni se mueve"

Nacho se convirtió en uno de los preferidos dentro de Gran Hermano y, a pesar de haber pasado más de 10 nominaciones, se perfila como uno de los candidatos para llegar a la final.

Pero antes de ingresar al reality, el jugador también tenía una cuenta activa de Tik Tok donde se sumó a los más diversos desafíos. Ahora, sus fanáticos hicieron virales algunos de esos videos donde se ve a Nacho bailando los challenge más famosos.

Sin embargo, estos post no generaron aceptación entre los seguidores quienes lo criticaron por su manera de bailar. "Ni se mueve" , "Más duro que la realidad", fueron algunos de los comentarios de su fandom.

Además de estos videos bailando, los followers de Nacho mostraron cómo era el jovencito de 19 años antes de ingresar a la casa donde adoptó diversos cambios de look como el pelo rosado o blanco.

El regalo de Nacho que hizo llorar a todos en Gran Hermano

Nacho recibió la visita de su papá en Gran Hermano, quien se quedará unos días en la casa como jugador.

Como los demás familiares, Rodolfo entregó a su hijo un especial regalo que emocionó a todos en el reality. "Traje algo que es muy importante para él. Este portaretrato es muy importante para él, como un amuleto. Es una foto de él cuando era pequeño, con su mamá", contó en la gala del martes de Gran Hermano.

"Tengo otra foto que es muy especial de cuando el gobierno español había mandado a las tropas a la guerra de Irak y nos sacamos esta foto con su mamá, que fue cuando nos manifestamos en contra de la guerra", agregó el papá del joven.

“Me sentía mal por no haber traído la foto con mi mamá. La llevaba siempre cuando viajaba a España y acá no la había traído y me sentía mal por eso”, contó él.