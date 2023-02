Coti de Gran Hermano y Yanina Latorre se cruzaron en LAM: "Lo que dijiste es mentira"

Coti Romero, de Gran Hermano, estuvo involucrada en una polémica por el pago que habría solicitado para el Carnaval de Corrientes, de donde es oriunda.

“Coti pidió plata para ir a la comparsa y se ofendieron todos porque ella es correntina, y se supone que un correntino lo lleva en la sangre”, contó Yanina Latorre en LAM.

Luego, reveló: “Pidió un millón de pesos para ir. Todos le dijeron que no. Para mí, enloqueció”, siguió la panelista. Sin embargo, todo habría terminado muy mal para Romero, quien según Yanina terminó yendo “por el pasaje” que le pagó una importante cervecera.

Lejos de que las cosas quedaran ahí, Coti brindó una entrevista en el programa de Ángel de Brito y enfrentó a Latorre negando la información. "No es para nada cierto, lo único q me pagaron fue el pasaje, yo quería ir a mi pueblo. Totalmente desinteresada, de hecho me pidieron que baile en la comparsa pero no quise", se defendió la joven correntina.

El tenso cruce entre Coti Romero y Yanina Latorre

En ese momento del programa, la tensión creció mientras Coti Romero continuaba sosteniendo que las cosas no habían ocurrido como Yanina las contó. "Vos saliste a decir, Yanina, que no me quería ninguna comparsa, y es mentira", sumó.

Pero Latorre continuó insistiendo en que la información que tenía era veraz: "Tu representante legal arregló por vos con un palo", argumentó.

"Me pedían que yo haga reels , publicaciones e historias, y yo estaba por cobrar para mis redes sociales", se defendió la joven, asegurando que ella cumplió con lo pactado. "Yo soy correntina y para eso iba a cobrar, ¿vos trabajás gratis por trabajar en Buenos Aires?", la apuró.