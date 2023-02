Gran Hermano: El novio de Julieta Poggio eligió una foto íntima para celebrar San Valentín y lo lapidaron en las redes

Fueron muchas las celebridades, influencers y personajes conocidos en las redes sociales que se manifestaron por el día de los enamorados. A pesar de estar incomunicada y aislada de la sociedad, el novio de Julieta Poggio no dejó pasar el día y compartió una foto íntima por la que recibió millones de críticas.

"Feliz día mi amor. La más hermosa de todas, no veo la hora de volver a estar así. Te amo", escribió Lucca junto a emojis de corazón. En la fotografía se los puede ver a ambos desnudos y acostados en la cama y a Julieta Poggio tapándose debajo de las sábanas. Luego de la publicación, la fotografía se volvió viral y muchos usuarios lo criticaron por exponer de esa manera a la hermanita y haberle faltado el respeto públicamente.

La fotografía que el novio de Julieta Poggio le dedicó por San Valentín

"Re fantasma subir una foto así. Yo lo mato", "Me suben una foto así y no me ves más la cara" y "Ojalá se lo c... a Marcos", fueron los comentarios que más se repitieron en cuanto a la publicación. Además, el novio de Julieta Poggio es foco de las críticas luego de que se hayan levantado varias sospechas de una infidelidad contra la participante.

A pesar de la tormenta de críticas y cuestionamientos, el novio de Julieta no hizo ningún comentario al respecto y se mantuvo en silencio. Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la historia fue resubida por la cuenta de la participante, la cual es manejada por la familia.

Julieta Poggio con su novio

Durante el día de los enamorados, Gran Hermano invitó a los jugadores a realizar una actividad para entretenerse y Julieta Poggio recordó a su novio a pesar de la distancia y los meses sin tener contacto.

Julieta Poggio sorprendió a Marcos con una pregunta íntima

En el Día de los Enamorados, el programa le propuso a los participantes hacer un juego de parejas y ver si coincidían en distintas preguntas. Allí, Juli hizo de moderadora. "¿Estarías con alguien de la casa afuera?", fue una de las consultas que lanzó Poggio mientras a Nacho y La Tora estaban en los banquillos del juego, verificando si habría "match" entre ambos. "Sí", respondieron los concursantes, quienes ya viven un romance en la casa.

Pero la pregunta no quedó ahí, ya que Julieta trasladó el interrogante al resto de los "hermanitos", especialmente a Marcos, el último en dar respuesta. "¿Alguna otra persona estaría con alguien de la casa? ¿Primo?", lanzó la joven. "No", fue la contundente respuesta de Marcos, dejando en claro que no tiene un interés por ninguno de sus compañeros.

