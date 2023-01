Gran Hermano: El nuevo amor de Alfa, lejos de Romina

Gran Hermano no solo es la casa más famosa por los distintos conflictos que allí se viven por la convivencia, también es conocido por ser lugar donde varios participantes encuentran el amor. Particularmente en la temporada 2022 la audiencia ha sido testigo de la consagración de parejas como Maxi y Juliana, Coti con el Conejo, Thiago con Daniela, y hasta los shippeos de Nacho y Thiago.

Además, en el debate del programa y en las redes sociales destacan la relación particular que tienen Alfa y Romina, que con sus constantes cruces parecen un matrimonio de años. No obstante, la casa de Gran Hermano ha comenzado a cambiar, desde la llegada de jugadores en el repechaje y caras nuevas como Ariel y Camila.

Alfa y Camila, ¿al borde el amor?

Hay una frase popular que dice que cuando hay santos nuevos, los viejos no hacen milagros. Al parecer esto se está dando entre Camila y Alfa. Poco a poco el caballero de 60 años se aleja de Romina, la ex diputada con la que ha tenido muy buena onda desde el principio. Esto lo notó Estefi Berardi, quien lo destacó la mañana de este lunes en Mañanísima.

“Alfa está como medio calenchu con Camila, ¿lo notan?”, comentó la también panelista de LAM. "Me gusta que Estefi busca cómplices”, agregó con humor Carmen Barbieri. “Es que quería confirmar que no era la única que lo notaba”, agregó la angelita.

Seguidamente, destacó que la joven rubia al parecer no le presta mucha atención a Alfa. “Él le acercó la cara, pero ella no le da tanta bola. La busca, está todo el día al lado”, precisó Estefi Berardi, concluyendo después que ella quería que se fuera Camila y no Coti.