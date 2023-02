Gran Hermano esta llegando al final de su edición, solo quedan siete participantes y uno se va este domingo. La Tora y Camila tuvieron sus roces y discusiones, algunas muy picantes, pero en esta oportunidad tuvieron una conversación muy profunda. En donde la cantante de cumbia le confesó que había abortado.

“El año pasado pasé por un aborto con mi ex”, dijo Camila y La tora se mostró muy sorprendida ante la confesión de la única amiga que le quedó a Alfa dentro de la casa. “Fue la única vez que me revisó un ginecólogo. Me tenía que seguir revisando y quedó ahí”, siguió relatando.

Gran Hermano: Fuerte confesión de Camila a La Tora con respecto a algo que hizo en el pasado

Mientras tomaban mate en el sillón con la de Berazategui, le relató lo sucedido. "Por suerte fue superbueno el doctor y en media hora pasó todo”, se expresó Camila bajo la atenta mirada de La Tora. “¿Después te revisó?”, preguntó Lucila.

“Yo me entero lo que pasó. Se pinchó el forro y nos enteramos… Entonces me dejó de venir”, relató la cantante de cumbia. “De la nada me hice un test, me dio positivo, pero mi cabeza no creía lo que estaba pasando. Mi novio me llevó a este ginecólogo de confianza”, recordó la secuencia.

EF.