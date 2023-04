Gran Hermano: Juliana criticó a la producción y Alfa no se la dejó pasar

En Gran Hermano 2022 sólo hubo una expulsada por la producción y fue Juliana Díaz. La decisión vino a raíz de que la participante reveló, en varias ocasiones, información del afuera a otros participantes. Esto estaba totalmente prohibido y por eso, Gran Hermano la llamó muchas veces para aclararle que deje de hacerlo. Sin embargo, a la santafesina pareció no importarle y siguió haciéndolo, hasta que le costó su estadía en la casa más famosa del país. Durante una gala, "Big" le comunico la sorpresiva y abrupta decisión de la producción de que abandone la casa inmediatamente y sin su valija, provocando la ira de la participante.

Juliana Díaz en Gran Hermano

Juliana contó cómo vivió la situación en varias ocasiones. En una entrevista con el Youtuber Martín Cirio, la participante relató: "Cuando salgo de la casa, vienen los directivos a hablar conmigo y yo estaba hecha un fuego. Les dije 'no me pareció la manera', después me explicaron, entendí y me dijeron 'Sí tenés razón pero el formato es así'. Me dio risa porque me dijo '¿Vos querés ir al piso?' y yo lo miré y le dije '¿A vos te parece que quiero ir al piso? Yo si voy al piso ahora, hago un desastre así que te conviene que no me lleves'".

Sin embargo, lo sorpresivo fue cuando contó un secreto que la producción no quiere que se sepa. "Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia y mis cosas. Obviamente que hay muchas cosas que yo me guardo por respeto. Pero bueno, no puedo decir más nada. No me molestó ni me dolió la expulsión. La psicóloga me dijo que llore si tenía ganas y yo le dije 'no tengo ganas de llorar'", comentó Juliana sobre la expulsión de Gran Hermano en un vivo de Instagram.

Juliana Díaz entrando a la casa de Gran Hermano

Entonces, Juliana contó que tuvo que mostrarse sorprendida al enterarse de la decisión de Telefe de expulsarla de Gran Hermano, dejando ver que estaba arreglado para que se vaya. Luego, explicó: "Cuando nosotros grabamos el video para los finalistas, la misma producción eligió gente para que mande mensajes picantes. Yo tuve que mandar mensajes picantes igual que Coti y que Martina. Hay cosas que son parte del show que no son tan espontáneas como uno cree", reveló dando a entender que hay situaciones que se dan en el reality que son armadas por la producción para generar un show interesante para el público.

Cuando Alfa se enteró de lo que dijo Juliana respecto a su expulsión de Gran Hermano, el participante la cruzó sin filtro alguno. "¿Así que la carita de sorprendida era actuada? ¡Andá! ¡Te expulsaron y ya!", comentó en las redes sociales. La realidad es que Walter no se lleva bien con "Tini" y reveló que la tiene bloqueada a ella y a Maxi: "Yo los tengo loqueados a ellos porque no me interesa ver ni tener nada de ella", explicó.

NL.