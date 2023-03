Gran Hermano: Julieta Poggio contó cómo le afectaron los gritos del exterior sobre las supuestas infidelidades de su novio

Julieta Poggio llegó hasta la final de Gran Hermano y salió tercera por votación del supremo, el público. En esta edición, los tres finalistas del reality fueron participantes que ingresaron a la casa en el momento en que comenzó el certamen y salieron el día de la final, es decir, los tres vivieron el aislamiento total por más de 5 meses. Sin embargo, a diferencia de Nacho y Marcos, la modelo abandonó a su pareja para ingresar a la casa, por lo que le resultó difícil sobrellevar la ausencia de su novio Lucca Bardelli.

El look de Julieta Poggio para el debate luego de la final de Gran Hermano

Sumado a que Julieta Poggio atravesó un aislamiento extrañando a su media naranja, la modelo también tuvo que soportar que personas desconocidas se acerquen a la casa de Gran Hermano y le griten cosas como "cornuda", o haciendo referencia a las supuestas infidelidades que Bardelli habría cometido durante la ausencia de su novia.

Mientras tanto, en el afuera circularon supuestos chats que vinculaban al novio de Julieta Poggio con una influencer, lo que generó que la gente quiera hacérselo saber a la participante. Los gritos que se escuchaban desde la casa comenzaron a jugarle una mala pasada a Disney que, aunque intentó mostrarse con tranquilidad y seguridad, se sintió desestabilizada emocionalmente. Sin embargo, Lucca Bardelli, por su parte, aseguró la falsedad de estos chats y se encargó de aclarar que nunca le fue infiel.

En la gran final, se conoció que el público eligió el tercer puesto para Julieta Poggio y esa noche fue la primera en dejar la casa de Gran Hermano para reencontrarse con sus afectos. Entre ellos estaba Lucca, que la acompañó también en la gala del martes, un debate al que la ex participante se tuvo que exponer y responder todas las preguntas incómodas que le hicieran. Por supuesto que un tema a preguntar era su relación con Marcos Ginocchio, el gran ganador de esta edición. Durante el reality, las redes estallaban de videos e imágenes de ellos dos en situaciones que podrían prestarse a la confusión. Se mostraban muy cariñosos y unidos, pero Julieta fue firme y dijo que no pasaba nada con el ganador y que ama a su novio.

Marcos Ginocchio y Julieta Poggio

Julieta Poggio tuvo que enfrentarse a los analistas de Gran Hermano. Gastón Trezeguet no dudó en consultarle sobre los rumores de infidelidad por parte de su novio: "Juli, te quería hacer una consulta con respecto a algo que se habló mucho afuera y vos lo hablaste adentro, sino no te lo preguntaría por supuesto... Me parece que vos estabas muy pendiente adentro, extrañando a tu novio constantemente y es más, has explicado que tenías solo ojos para él, que lo extrañabas en todo tipo de sentido y había gritos que te querían desestabilizar gritándote 'cornuda'. ¿Cómo lo manejaste?", preguntó el analista.

"Los gritos fueron muy difíciles de manejar dentro de la casa porque los entendía claramente. Se me desarrolló el oído", respondió con sinceridad Julieta Poggio. Entonces, el participante de la primera edición de Gran Hermano ahondó en su respuesta: "¿Entraste en duda en algún momento? ¿Te desestabilizó algún grito? A veces te querían hacer creer que decían algo que no decían", preguntó haciendo referencia al episodio con Alfa. Julieta, con total firmeza y seguridad respondió: "Nunca dudé".

Julieta Poggio y Luca Bardelli luego de la gran final

Finalmente, China Ansa le consultó sobre el ingreso de su hermana a la casa y si se preguntó por qué entró ella y no Lucca, a lo que la modelo respondió: "Obvio, es más, se lo dije en la cara. No tuve filtro. Le dije '¿por qué viniste vos?'. Yo pensaba que eso era una visita, no sabía que se iban a quedar a dormir. Pensé que era un reencuentro y dije 'me lo tienen que mandar a él, es el que más extraño'".

Julieta Poggio también dio detalles de cómo vivió esos gritos que venían del exterior. "Me hacía la cabeza todo el tiempo, es con lo que más luché. Yo jamás dudé de él, pero si dudaba de si estábamos bien, si seguíamos siendo novios", explicó sobre la mala pasada que le jugó el aislamiento.

NL.