Gran Hermano: Quién es y qué hace Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio

Julieta Poggio es una de las participantes favoritas de Gran Hermano y todo lo que gira en torno a ella es noticia. Lo cierto es que si bien el afuera la "shippeó" con Marcos Ginocchio y con Nacho Castañares, la joven se mantiene fiel a su novio, Lucca Bardelli.

Quién es Lucca Bardelli, el novio de Julieta Poggio

Lucca Bardelli llegó a los medios gracias a su novia, Julieta Poggio, que se convirtió en participante de Gran Hermano. El joven, que está esperando a que la joven salga, es modelo, disfruta de la vida fitness y ama viajar.

Oriundo de Buenos Aires, el novio de "Disney" estudió en la Fundación Educacional Comunitaria Evangélica y en la actualidad es todo un influencer.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli

Además, Lucca, que tiene apenas 21 años, cuenta con más de 50mil seguidores en Instagram y cada noche alienta a su novia a través de las pantallas.

Lucca Bardelli le envió un mensaje a Julieta Poggio de Gran Hermano

En las últimas horas, Lucca Bardelli se volvió viral por enviarle un mensaje a su novia que se encuentra dentro de la casa de Gran Hermano.

“Hola, mi amorcito. Quería desearte una muy Feliz Navidad. Te amo con todo mi corazón”, empezó diciendo Lucca Bardelli. “Mi amor”, lanzó la actriz, mientras se conmovía.

“Te extraño como nada en este mundo y también extraño cada beso, cada abrazo, cada charla con vos. Extraño nuestras salidas juntos y quiero decirte que yo desde acá te sigo esperando, te sigo amando y te estoy extrañando un montón hasta que salgas ganadora”, expresó el joven.

“Te amo con todo mi corazón”, aseguró el influencer, mientras Julieta rompía en llanto.

“¡Ay, no, no, no! Te amo, te amo. Me encantó. Gracias”. En esa misma línea, Julieta Poggio agregó “Qué hermosas palabras. Sinceramente, necesitaba escucharlas para que me de fuerza. Verlo fue hermoso. Muchas gracias”.