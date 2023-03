Mientras que Julieta sigue sufriendo por los gritos sobre su novio, en la casa más famosa del mundo se dio la oportunidad de hablar sobre un noviazgo que tenía antes de Luca Bardelli. La modelo salía con un ex concursante de La Voz Argentina 2018, Emmanuel Francia.

Gran Hermano: Julieta Poggio habló sobre una relación que tuvo con un ex participante de La Voz

Todos estos detalles comenzaron en una charla que tuvo Julieta con Camila. "Tenés que aprender a tocar la guitarra. Porque mi ex, que era cantante, tocaba todo el tiempo”, le aconsejó la actriz, algo que sorprendió totalmente a su compañera. "Ya sé quien es. Usaba musculosas, ¿no? Cuando entró, entró con una musculosa. No. Con una remera negra...", le respondió Camila.

Esto sorprendió a Julieta mientras que le recalcaba que era con una camiseta negra. "Era relindo, Ju. Perdón que te lo diga. El tóxico... Yo me acuerdo que lo vi y pensé 'Ah, mirá que lindo el que entró a La Voz'", dijo Camila. "¿Viste? Y encima tan inseguro...", acotó Julieta de inmediato. "Encima tenía todo para triunfar, no parecía inseguro en la tele", respondió la melliza.

"Y no, bol... Ya sé, pero era un tóxico. Un inseguro. Nunca tuvo novia, yo fui su primera novia. Tenía todo, pero no hacía nada. No trabajaba", finalizó Julieta mientras se acordaba de lo que vivió en la relación y enfatizó que era muy tóxica.

EF.