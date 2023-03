Desde que los familiares ingresaron a Gran Hermano jugaron un papel fundamental. Muchos creen que varios le robaron el protagonismo, Camila Camarda, la hermana de Julieta, quien abandonó la casa por la votación del público habló con Ángel De Brito sobre los roles dentro.

Gran Hermano: La hermana de Julieta arremetió contra una actitud de Rodolfo

“Sí, en algunos sí. Lo sentí en Rodo más que nada, más ahora y después de lo de ayer”, dijo haciendo referencia al momento en el que el papá de Nacho quiso contarle a Julieta sobre el grito de afuera.

“Después de lo del grito de mi hermana ayer y cómo se comporta, que limpia, cocina, hace de todo... Está jugando y eso está perfecto”, agregó. “Con Juli como que se hacía el bueno todo el tiempo, le decía que era guapa, que le gustaban sus zapatos, era un amor todo el tiempo”, señaló la hermana del la participante.

"Adentro yo lo sentía re contra natural, de hecho me cayó muy bien, pero cuando salí, vi algunas cosas que no me gustaron mucho. Ayer a Juli le gritaron y él para desestabilizarla, quería contarle", se expresó Camila. "Nacho no quería porque tiene una relación hermosa con Juli. Se llevan súper bien. Y él le insistía, y más ella, que es chica”, cerró la influencer.

EF.