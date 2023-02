Gran Hermano: La Tora increpó a Julieta por las nominaciones y se genero tensión en la casa

Luego de conocerse la nueva placa de nominados de la casa más famosa del mundo. La Tora, Camila, Alfa y Romina quedaron a la espera de a quien salvará Julieta, quien es la líder de la semana, todos especulan que sacara de la placa a la exdiputada por el fuerte vínculo que formaron, pero en estos días ella manifestó que le gustaría quedar en placa para sentir el apoyo del público.

Lucila empezó a especular y a hacer cuentas de quienes podrían haberla votado, lo que generó un ambiente tenso entre las chicas porque Julieta le puso dos votos a La Tora. Disney en el confesionario dijo: "A mi entender se lavó las manos. Dio a entender que no somos más sus intocables para no sentirse culpable o para que la gente no tome como una traición si nos llega a nominar".

Julieta se expresó de esa manera porque cuando entró La Tora en el repechaje dio a entender que jugaba con Nacho y con Julieta, Daniela y Romina, aunque en la semana se contradijo al decir que su intocable era Nacho, pero cuando la modelo gano la prueba del líder nuevamente las chicas volvieron a ser sus "intocables". Esta situación es la que generó dudas en la actriz que por las dudas le dio dos votos.

Daniela fue la que le preguntó a La Tora quien creía que la había nominado. “Camila, Alfa y capaz que el primo. Julieta capaz que con unito”, dijo Lucila sin titubear. Disney respondió contundente: "No voy a decir más mis votos. Ni a Romi, ni a Dani. A nadie más le voy a decir mis votos”.

