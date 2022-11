Gran Hermano: la tremenda confesión hot de Julieta Poggio

Julieta Poggio, de Gran Hermano, viene demostrando que no tiene tapujos a la hora de hablar de su intimidad y preferencias.

La concursante del reality de Telefe estaban manteniendo una charla con Coti Romero y Daniela Celis en la casa y le puso mucho picante.

Todo comenzó cuando Julieta estaba hablando de romance y les dijo a sus compañeras que ella no puede seguir adelante una relación si no se siente enamorada. “Cuando digo ‘un día me gusta y al siguiente, no’, corto. Digo ‘no estoy más enamorada’. Porque cuando estás enamorada, lo ves lindo de todas formas”, afirmó la joven.

Y fue en ese momento en donde lanzó un exabrupto que dejó sorprendidas a las hermanitas. “Una vez le estaba chupando la p... y dije ‘no, o sea, no quiero más hacer esto’. Y corté...”, dijo sin pelos en la lengua.



“Te lo juro. Me di cuenta en ese momento. Estaba ahí y dije ‘no, no, no quiero más esta p...’”, continuó, pese a que Coti y Daniela no podían creer lo que escuchaban.

La insólita reacción de La Tora con Alfa al irse de Gran Hermano

Santiago Del Moro anunció que La Tora debía ser quien abandone la casa de Gran Hermano con el 65,38 por ciento de los votos contra Juliana, quien obtuvo el 34,62 por ciento.

De este modo, Lucila Villar procedió a despedirse de todos sus compañeros. Lo primero que llamó la atención fue que al conocerse el resultado, todos fueron a abrazar a Juliana mientras La Tora iba a buscar sus cosas sola. A los pocos minutos, Cata y Nacho fueron a la habitación a saludarla.

Sin embargo, lo otro que realmente despertó sorpresa en los televidentes fue el sentido abrazo que la joven se dio con Alfa, con quien mantuvo ásperas y acaloradas discusiones a lo largo de su estadía.

"Chau, nena. Cuidate", le dijo él mientras la abrazaba. "Te quiero", le respondió ella, para sorpresa de todos. De este modo, Lucila Villar se convirtió en la quinta eliminada de la casa de Gran Hermano.