Gastón Trezeguet pasó a la historia de la televisión por ser uno de los participantes más destacados de la primera temporada de Gran Hermano, transmitido por Telefe en el año 2001. En aquel reality primerizo, Marcelo Corazza se posicionó como el indiscutible ganador.

Después, Trezeguet empezó a hacer vida en los medios de comunicación, en su mayoría como productor de diversos ciclos. Pero durante el 2022 volvió a estar frente a cámaras como panelista de los debates del flamante regreso de Gran Hermano. La casa más famosa de la televisión rompió récords de rating y se ganó el Martín Fierro de Oro en la ceremonia del pasado domingo 9 de julio en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Gastón Trezeguet.

Por qué echaron a Gastón Trezeguet de la fiesta post Martín Fierro 2023

Luego de que terminara la gala, la mayoría de los ganadores de la noche e invitados especiales se dirigieron hasta un reconocido y exclusivo boliche del mismo barrio porteño para continuar celebrando. Personalidades como Ángel De Brito, Karina La Princesita, Fede Bal, Wanda Nara, Julieta Poggio y demás participantes de Gran Hermano asistieron al festejo, y Gastón Trezeguet no fue la excepción.

Sin embargo, a través de TikTok se viralizó un video en donde se observa como a Gastón Trezeguet lo echan del local por estar muy alcoholizado. El perfil @argshowtv compartió el clip. En el registro se aprecia al equipo de seguridad del establecimiento pedirle amablemente al ex Gran Hermano que se vaya del lugar. Sin poder persuadir a los trabajadores, el también productor no le quedó de otra opción que irse caminando y no profundizar el problema.

Hasta el momento, Gastón Trezeguet no se ha referido a esta polémica. Será cuestión de horas para que rompa el silencio y entregue su versión de los hechos.

AM