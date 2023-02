La placa de nominados de este domingo es muy impredecible porque podrían quedar afuera del programa participantes muy fuertes como La Tora, Romina o Alfa, cualquiera que se vaya es un camino un poco más limpio para los que aún quedan en la casa.

PLACA DE NOMINADOS

Julieta Poggio era la líder de la semana y decidió salvar a Camila de la placa, pero luego explicó por qué: “Va a ser un dos contra uno y no me arrepiento de la decisión. Fue una jugada, Dani. Me arriesgué, pero no me arrepiento porque, sino que se podría ir Camila y de esta placa se tiene que ir Alfa”.

“Todo lo que pasó va a ser que unifiquen los votos y se va a ir él. Obvio que es un riesgo haber dejado a Romi ahí”, reveló la actriz. “La gente de Romina no va a votar a Lu y la de Lu no va a votar a Romi. Va a ser así, bolud…, como cuando sacaron a Agustín", dijo Julieta. Está jugada iluminó los ojos de Marianela Mirra y salió a elogiar a la modelo.

Gran Hermano: Marianela Mirra aplaudió la jugada de Julieta Poggio.

"Julieta es la mejor que lee la casa, me saco el sombrero con esta jugada", dijo la ex Gran Hermano en su cuenta de Instagram. "Si esta chica no gana es porque no quiere. Pero está haciendo todo bien. Brillante la Poggio, me sorprendió gratamente", aseguró.

EF.