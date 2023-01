Gran Hermano: Marcos contó una conmovedora historia que le cambió la vida

Marcos Ginocchio es uno de los personajes favoritos de la casa de Gran Hermano. Lo cierto es que el joven suele ser noticia por diferentes motivos respecto a su vida privada que terminan conmoviendo al público y esta no fue la excepción.

Qué le pasó a Marcos Ginocchio de Gran Hermano que le cambió la vida

El gesto que mas enterneció al público y reafirmó el apoyo hacia el primo tiene lugar un tiempo atrás cuando el joven se encontraba veraneando en México. Marcos se había quedado sin dinero, las cosas "le estaban saliendo mal" y , de repente, encontró 250 dólares tirados.

Si bien ese dinero le hubiese venido bien y lo necesitaba, decidió buscar al dueño y devolvérselos. Gracias a ese gesto honesto, le salió un trabajo que le permitió ganar mucho más dinero.

"A los dos días de haber devuelto el dinero, me pasaron todas cosas buenas. Me llamaron de la empresa esta, 'Tulum Cervezas' para hacer unas fotos y me pagaron una barbaridad".

Lo cierto es que las redes sociales se hicieron eco de esto y remarcaron el gran gesto de Marcos Ginocchio al devolver un dinero que se había encontrado. Esto se suma a otros gestos que ha tenido el salteño y que se viralizaron.

La historia de Marcos Ginocchio y una medalla que se hizo viral

Hace algunas semanas salió a la luz otro que dejó a todos sin aliento. Marcos, "el primo", es campeón nacional de Jiu-jitsu, lo que tomó por sorpresa al resto de la casa, ya que el salteño mantiene un perfil muy bajo. Pero tras haber anunciado la noticia con los hermanitos, usuarios de Twitter y amigos del participante comenzaron a compartir más anécdotas relacionadas a la generosidad de Marcos.

Marcos Ginocchio y la historia de la medalla

El gesto que mas enterneció al público y reafirmó el apoyo hacia el primo, fue a partir de un joven que compartió en la red social de Twitter la actitud que Marcos tuvo con él luego de un enfrentamiento. El usuario contó que perdió contra el primo y eso lo angustió, a lo que el salteño se le acercó y le prometió que si ganaba el torneo le regalaría su medalla de campeón. Dicho y hecho, Marcos Ginocchio no dudó en cumplir su promesa y el joven compartió fotos de la medalla en la red social.