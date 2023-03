Gran Hermano: Mario Pergolini fue duro con el reality: "Atrasa"

La última edición de Gran Hermano finalizó esta semana y consagró como ganador a Marcos Ginocchio, que obtuvo un premio de 19 millones de pesos y una casa. El reality tuvo un éxito descomunal con al menos 20 puntos de rating cada noche. Incluso, la gran final logró superar los 30 puntos. Sin embargo, a Mario Pergolini no le gustó y fue categórico al hablar del certamen.}

Mario Pergolini en Vorterix

"Gran Hermano atrasa, porque es un formato viejo que tiene 30 años. No se le cae una idea a nadie, es un formato que se puede aprovechar de otras formas y son negocios que se pueden utilizar más globales, bajan los costos, y pueden simular más inversión", expresó Mario Pergolini desde su visión como productor en Por Si Las Moscas.

Luego, Mario Pergolini se dedicó a explicar el motivo por el cual Gran Hermano 2022 fue un éxito rotundo: "Es raro que funcione porque se le vieron mucho los hilos, se notaba. Pero funciona porque a las audiencias más chicas les gusta encariñarse con alguien, y a los más grandes indignarse porque son unos vagos, y funciona porque lo llevan a distintas plataformas", explicó refiriéndose a la posibilidad de ver el reality desde Pluto TV y también la existencia de programas satélites en Twitch.

Mario Pergolini avanzó en la explicación de por qué funcionó tan bien Gran Hermano 2022, a pesar de todo esto que mencionó anteriormente. "Estamos intentando llamar la atención de las audiencias como podamos y todo lo que genere conversación, funciona muy bien. Cuando se ven los hilos, comúnmente hay una generación a la que no le gusta. Pero hay otros que si porque genera chisme y funciona muy bien. Creo que esa es la gran mirada".

Mario Pergolini

Más avanzada la charla, el productor habló sobre los avances de la tecnología y cómo supo aprovecharlos para generar nuevo contenido e insertarse en el mundo de lo digital: "La tecnología me llevó a generar contenido, todo fue yendo impulsado de esa manera. Creo que siempre estuve más relacionado a esto, tratando de ver cómo la tecnología podía hacer entretenimiento, que buscando ese camino en relación a los medios", explicó Mario Pergolini.

Mario Pergolini confirmó que trabajó con Alfa de Gran Hermano

Alfa fue uno de los personajes más polémicos de Gran Hermano 2022 y su popularidad crece cada vez más. Mario Pergolini habló sobre los dichos del participante y confirmó que trabajó con él en años anteriores.

Durante su estadía en la casa, Walter, más conocido como Alfa, contó experiencias y amistades que tuvo y tiene con diferentes figuras del espectáculo. Entre ellas, una de las figuras que mencionó fue a Mario Pergolini y afirmó que uno de sus primeros trabajos lo realizó con él. Entonces, el productor salió a hablar del tema: "Estaba en mi casa el fin de semana y viene Matías, mi hijo, y me dice '¿vos conocés a Alfa?", comenzó. Luego, reveló: "Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa", contó.

Alfa en Gran Hermano

Luego, aclaró que en realidad no se acuerda del todo del Alfa: "No me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral. Ni me acordaba que había vendido tiempo compartido, si este señor no lo sacaba adelante, no estaba en mi cabeza", cerró Mario Pergolini.

