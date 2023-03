Mario Pergolini confirmó que trabajó con Alfa de Gran Hermano

La popularidad de Alfa, luego de su participación en Gran Hermano 2022, se encuentra en constante crecimiento. Ahora, Mario Pergolini, aseguró y dio detalles de cuando trabajó con él en años anteriores.

Alfa en la casa de Gran Hermano.

Semanas atrás, Walter había dado a conocer la noticia que uno de sus primeros trabajos lo había realizado con Pergolini. Esto generó una gran repercusión en redes, tanto que el propio Mario se hizo eco de sus dichos y dio detalles exclusivos de este vínculo.

“Estaba en mi casa el fin de semana y viene Matías, mi hijo, y me dice ‘¿vos conocés a Alfa?’”, comenzó relatando el periodista en su programa radial. Y reveló: “Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa”.

Mario Pergolini en su programa.

Luego aseguró que Alfa había trabajado con el en el mismo lugar, “entiendo que sí”. Además, admitió que “no me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral”.

“Ni me acordaba que había vendido tiempo compartido, si este señor no lo sacaba adelante, no estaba en mi cabeza, incluso da la dirección donde fue y era ahí”, cerró Mario.