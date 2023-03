Gran Hermano 2023 ya tiene fecha de inicio y, según informó Ángel de Brito en LAM, el 4 de diciembre es la fecha de lanzamiento de esta nueva temporada.

Como es obvio en redes sociales aparecieron algunos videos de influencers, estudiantes universitarios y hasta ex participantes que decidieron ingresar al ciclo y compartieron los videos de su primer casting en redes sociales.

Algunos son conocidos en Tik Tok y otros no pertenecen al mundo de redes sociales pero todos tienen el objetivo de trascender en el medio.

Sol Carmona es una de las jóvenes que decidió presentar su video en Tik Tok donde contó detalles de su vida personal y también se presentó como "la primera persona en ingresar a la casa de Gran Hermano con una discapacidad".

En su relato, la estudiante de Contabilidad contó que tiene una patología que le permite caminar bien, pero que no requiere tratamiento. Su intención es ingresar a Gran Hermano como ejemplo para aquellos que tuvieron que afrontar el bullying en el pasado.

Juana Sosa es otra reconocida figura de Tik Tok que publicó su video presentándose como la precursora del "lenguaje iconic", otra "versión" del lenguaje inclusivo.

Anto Pane, quien fue vinculada a L-Gante tiempo atrás, también es otra de las figuras que decidieron postularse a Gran Hermano. La joven platense también lo había hecho en 2015 y decidió volver a presentarse en esta oportunidad.

Camila, hermana del ex participante Thiago, también decidió postularse en el casting y mostró el primer intento de video en sus redes sociales. Al parecer, a la joven de Virrey del Pino la entusiasmó la idea de ingresar a la casa. "Soy auténtica, divertida. No me importa lo que la gente opina de mí y me muestro tal cual soy", dijo en su post.

Cómo anotarse al casting de Gran Hermano 2023

Como contó Ángel de Brito, Gran Hermano 2023 tiene fecha estimada de estreno para el 4 de diciembre.

El domingo anterior, Santiago del Moro fue quien reveló que ya estaba abierta la inscripción y que empezaron a realizarse las selecciones. Para realizar la inscripción al casting de la próxima temporada de Gran Hermano, tenés que ingresar al siguiente link y completar el formulario que figura al hacer clic.

Además de datos personales, Telefe te pedirá que cuentes cosas sobre vos, como tu historia de vida, costumbres, anécdotas, experiencias en redes y medios, tus motivos para querer entrar en el certamen, y más.